İskoçya'da yaşayan Suzy Rook, sesinin giderek kalınlaşması ve sık sık kısılması üzerine doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde nefes borusuna ve ses tellerine baskı yapan 10 santimetrelik nodül tespit edildi. Ameliyat sonrası yapılan incelemelerde ise genç kadının erken evre tiroid kanseri olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, iki haftadan uzun süren ses kısıklığına karşı uyardı.

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İskoçya'nın Dumfries ve Galloway bölgesinde yaşayan Suzy Rook, yaklaşık 1,5 yıl önce sesinde tuhaf bir değişim yaşamaya başladı. Konuşurken aniden sesi kısılan kadın, özellikle yoğun çalıştığı günlerin ardından sesini tamamen kaybediyordu. Telefonla görüştüğü bazı kişiler onu erkek sanarken, uzun süredir konuşmadığı bir iş arkadaşı da sesindeki değişiklik nedeniyle kendisini tanıyamadı.

Başlangıçta yaşadığı sorunun nedenini anlayamayan Suzy, herhangi bir enfeksiyon geçirmediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak sesindeki değişikliklerin arkasında çok daha ciddi bir sağlık sorunu olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı.

BAŞLANGIÇTA CİDDİ BİR SORUN GÖRÜLMEDİ

Suzy'nin tiroid bezinde ilk şişlik 2019 yılında fark edildi. Boynundaki nodül için düzenli kontrollerden geçen kadın, altı ayda bir ultrason taraması yaptırıyordu. Doktorlar başlangıçta ciddi bir sorun görmedi. Ancak geçen yıl ağustos ayında sesindeki değişikliklerin belirginleşmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

İki haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat! Basit bir ses kısıklığı sandı, gerçek hastanede çıktı

KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan taramada nodülün 10 santimetreye ulaştığı ve nefes borusu ile ses tellerine baskı yaptığı belirlendi. Hemen ameliyata alınan Suzy'nin tiroid bezinin bir kısmı çıkarıldı ve dokular incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İlk etapta kanser ihtimalinin düşük olduğu söylense de altı hafta sonra çıkarılan dokuların kenarlarında erken evre papiller tiroid kanseri tespit edildiği bildirildi.

Uzmanlar, tiroid kanserinin en yaygın belirtisinin boyunda ağrısız bir şişlik olduğunu, ancak ses kısıklığı ve ses değişikliklerinin de hastalığın işaretleri arasında yer aldığını belirtiyor.

İki haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat! Basit bir ses kısıklığı sandı, gerçek hastanede çıktı

SES KISIKLIĞI İKİ HAFTADAN UZUN SÜRERSE DİKKAT!

Birmingham Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Kristien Boelaert, özellikle viral enfeksiyonla açıklanamayan ses kısıklığı ve boğukluğun iki haftadan uzun sürmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Suzy'nin kanseri lenf bezlerine yayılmadığı için ek bir radyoaktif iyot tedavisine ihtiyaç duyulmadı. Tiroid bezinin bir kısmı korunduğundan hormon tedavisi de görmedi. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan kadın, sesinin hâlâ eskisinden daha kalın olduğunu ancak bunu sorun etmediğini söyledi.

Yaşadıklarının ardından sesindeki değişiklikleri zamanında kontrol ettirdiği için mutlu olduğunu belirten Suzy, daha fazla beklemesi halinde sonuçların çok daha ağır olabileceğini ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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