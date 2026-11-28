Afganistan'da okulda patlama! Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bulunan bir okulda patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk açıklamalara göre patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okulda patlama meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlamanın ardından okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, olayda can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını doğruladı.
Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Okulda yaşanan olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Ölü ve yaralıların sayısına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.