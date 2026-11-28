Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde bulunan bir okulda patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk açıklamalara göre patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okulda patlama meydana geldi.

Afganistanda okulda patlama! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamanın ardından okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, olayda can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını doğruladı.

Afganistanda okulda patlama! Ölü ve yaralılar var

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Okulda yaşanan olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Ölü ve yaralıların sayısına ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala