Hindistan'ın simge yapılarından Tac Mahal, bu kez yüzlerce maymunun istilasıyla gündeme geldi. Ünlü anıtın çevresini saran yaklaşık 500 maymunun ziyaretçilere saldırması sonucu iki kişi hastanelik olurken, turistlerin güvenliğine ilişkin endişeler yeniden tartışmalara konu oldu. Sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcılardan yorum yağdı.

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Hindistan'ın Agra kentinde yer alan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Tac Mahal'de maymun yoğunluğu göze çarpan boyutlara ulaştı. Anıtın bahçelerine yayılan yüzlerce makak maymunu, ziyaretçilerin arasında serbestçe dolaşmaya başladı.

Isırdığını hastanelik ediyor! Yüzlerce maymun turistik bölgeye akın etti, görenler inanamadı

ZİYARETÇİLERE DE SALDIRIYORLAR

Yaklaşık 500 maymundan oluştuğu aktarılan sürünün kompleksin farklı kısımlarına yayıldığı, hayvanların bahçelerde gezinmenin yanı sıra çevredeki çeşmelere girip yüzdüğü ve zaman zaman ziyaretçilere saldırdığı bildirildi.

Isırdığını hastanelik ediyor! Yüzlerce maymun turistik bölgeye akın etti, görenler inanamadı

Saldırılar sırasında ısırılan iki turistin hastaneye kaldırıldığı, bazı ziyaretçilere ise olay yerinde müdahale edildiği kaydedildi. Olayların ardından turistlere maymunlara yaklaşmamaları, yiyecek ve cep telefonlarını açıkta bırakmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kalabalık gruplar halinde kontrolsüz dolaşan maymunların oluşturduğu güvenlik endişelerini artırdı.

Isırdığını hastanelik ediyor! Yüzlerce maymun turistik bölgeye akın etti, görenler inanamadı

MAYMUN SORUNU İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

Öte yandan Tac Mahal çevresindeki maymun sorunu ilk kez gündeme gelmiyor. The Independent'ın 2018 tarihli haberinde Agra kentinde yaklaşık 10 bin maymunun yaşadığı ve yetkililerin insanlarla yaşanan rahatsızlıkları önlemekte zorlandığı aktarılmıştı.

Anıtın geniş yeşil alanlarının hayvanlar için uygun bir ortam sunmasına karşın yetkililerin özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki riskleri azaltmaya çalıştığı, ancak son görüntülerin yıllardır süren bu sorunu yeniden tartışmaya açtığı görülüyor.

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