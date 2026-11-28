Pakistan'da bir düğünde damadın arkadaşlarının, kadın davetlilerin üzerine para saçması iki aileyi karşı karşıya getirdi. Düğün salonunda çıkan kavga sonrası damat darbedilerek salondan gönderilirken, gelinin babasının kızını aynı gün başka biriyle evlendirdiği öne sürüldü. O anlar sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

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Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen bir düğün, geleneksel para saçma geleneği nedeniyle adeta meydan savaşına döndü. Damadın arkadaşlarının gelinin ailesindeki kadınların üzerine banknotlar atması, gelin tarafının tepkisini çekti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olaylarına dönüştü.

Para saçma kavgası düğünü karıştırdı! Damada meydan dayağı, geline yeni eş

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Düğün salonunda kaydedilen görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine yumruk attığı, itişip kakıştığı ve yerde boğuştuğu görüldü. Bazı davetliler yere düşerken diğerleri kavgayı ayırmaya çalıştı. İddiaya göre gelinin yakınlarının damadın tarafına saldırmasıyla damat da dahil olmak üzere çok sayıda kişi darbedildi.

Para saçma kavgası düğünü karıştırdı! Damada meydan dayağı, geline yeni eş

KIZINI AYNI GÜN BAŞKASIYLA EVLENDİRDİ

Yaşananların ardından damadın ailesi, gelini almadan düğün salonundan ayrılmak zorunda kaldı. Olayın en dikkat çeken yanı ise gelinin babasının aldığı kararla ilgili oldu. İddiaya göre baba, kızını damat yerine yakın bir aile akrabasının oğluyla evlendirdi ve genç kadın aynı gün yeni eşiyle birlikte gönderildi.

DÜĞÜN GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Düğünde yaşanan kavganın ardından polis ekipleri harekete geçti. Lahor polisi, Batapur bölgesindeki düğün salonunda para saçılması nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktığını doğruladı. Olayla ilgili damadın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kavgaya karışanlar hakkında yasal işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

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