X, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için ebeveyn denetimi özelliğini devreye aldı. Yeni sistemle aileler çocuklarının günlük ekran süresine sınır koyabilecek, içerikleri filtreleyebilecek ve video önerilerini kontrol edebilecek. Ancak özel mesajlara ve arama geçmişine erişemeyecek.

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Sosyal medya platformu X'ten, platformdaki ebeveyn denetimlerine ilişkin açıklama yapıldı. Platformda, 13-17 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere yönelik yeni ebeveyn denetimi özelliklerinin kullanıma sunulduğu belirtilen açıklamada, "Ebeveynler, çocuklarının kendi hesapları üzerindeki hakları devam ederken, platformdaki deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olabilecek." ifadesi kullanıldı.

SÜREYE SINIR KOYULABİLECEK

X tarafından yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde ebeveynlerin çocuklarının platformda ne kadar zaman geçirdiğini takip edebileceği ve günlük kullanım süresine sınır koyabileceği belirtildi. Ayrıca içerik önerileri ve videolar, çocukların halihazırda takip ettiği hesaplarla sınırlandırılabilecek.

Süreye sınır, hassas içeriklere engel! Gençlerin X kullanımına ebeveyn ayarı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İÇERİKLER FİLTRELENEBİLECEK

Ebeveynler, belirli kelimeleri filtreleyerek istenmeyen içeriklerin karşılarına çıkmasını önleyebilecek. Hassas medya içeriklerinin görüntülenmesini engelleme seçeneği de yeni denetim araçları arasında yer alacak.

Süreye sınır, hassas içeriklere engel! Gençlerin X kullanımına ebeveyn ayarı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ÇOCUKLARIN MESAJLARI OKUNAMAYACAK

Öte yandan X, ebeveyn denetiminde çocukların mahremiyetine ilişkin bazı sınırlar da belirledi. Buna göre anne ve babalar çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacak, arama ve görüntüleme geçmişlerine ulaşamayacak.

Ayrıca çocuklarının adına paylaşım yapamayacak ve hesaplarına doğrudan erişemeyecek. Platform, böylece ebeveynlerin denetim imkanını artırırken genç kullanıcıların kişisel alanını da korumayı hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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