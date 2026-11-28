Kanada Yüksek Mahkemesi, ülkede uzun süredir tartışma konusu olan laiklik yasasıyla ilgili kararını açıkladı. Quebec eyaletinde kamu sektörü çalışanlarının görev başındayken başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklayan düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına hükmedildi.

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CBC News kanalının haberine göre, Kanada Yüksek Mahkemesi, Quebec eyaletinde "21 nolu yasa (Bill 21)" olarak bilinen laiklik yasasının anayasaya uygun olduğu kararını verdi. Mahkeme, kararın gerekçesinde, bu yasanın Quebec eyaletinin laikliğe ve demokrasiye olan "meşru ve tarihsel bağlılığından" kaynaklandığını belirtti.

Böylelikle Quebec eyaletinin kamu sektörü çalışanlarının iş yerinde başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklama konusundaki yasal yetkisi teyit edildi.

Hakim Richard Wagner, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "21 nolu yasa, Quebec'in özgür ve demokratik bir toplumda devletin laikliğini sağlama konusundaki meşru ve tarihsel bağlılığından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

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KARAR, TARTIŞMALARIN ODAĞINA OTURDU

Eyalette Müslüman, Sih ve Katolik temsilcilerin de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar, temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yasayı yargıya taşımıştı.

Kanada'da "en önemli anayasal süreçlerinden biri" olarak nitelendirilen ve 2019'da kabul edilen "Bill 21" yasasını merkeze alan dava, kamu görevlilerinin iş yerinde dini semboller taşımasını yasaklıyor.

BBC, hukuki açıdan bu kararın, ülkedeki dini ifade özgürlüğü konusunda tartışmalar doğurabileceğini ve birçok kesimin tepkisini çekeceğini aktardı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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