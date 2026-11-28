New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, futbol maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Sağ aşil tendonu yırtılan Mamdani'nin yaklaşık 70 dakika süren operasyonun ardından iyileşme sürecine girdiği açıklandı.

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, geçen hafta oynadığı bir futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.

En büyük tutkusu hastanelik etti! New York Belediye Başkanı Mamdani ameliyat oldu

New York Belediyesi Basın Sözcüsü Joe Calvello, yaptığı açıklamada, Mamdani'nin futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması sebebiyle bir ameliyat geçirdiğini bildirdi.

"İYİLEŞME SÜRECİNDE"

Ameliyatın yaklaşık 70 dakika sürdüğünü kaydeden Calvello, Mamdani'nin belediye başkanlığına ait Gracie Mansion konutunda dinlendiğini belirtti. Calvello, "Belediye başkanının tamamen iyileşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

En büyük tutkusu hastanelik etti! New York Belediye Başkanı Mamdani ameliyat oldu

BÜYÜK TUTUKUSU BAŞINA DERT AÇTI

Sıkı bir futbolsever olduğu bilinen Mamdani, 19 Kasım'da kendi medya ekibiyle belediye binasında çalışan basın mensupları arasında düzenlenen dostluk maçında oynamıştı.

En büyük tutkusu hastanelik etti! New York Belediye Başkanı Mamdani ameliyat oldu

Karşılaşmada Mamdani'nin sağ Aşil tendonunun yırtıldığı saptanmıştı. Mamdani 19 Kasım'dan beri belediye ve şahsi işlerini yürütürken tıbbi bir bot ve koltuk değnekleri kullanıyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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