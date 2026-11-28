En büyük tutkusu hastanelik etti! New York Belediye Başkanı Mamdani ameliyat oldu
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, futbol maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Sağ aşil tendonu yırtılan Mamdani'nin yaklaşık 70 dakika süren operasyonun ardından iyileşme sürecine girdiği açıklandı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, geçen hafta oynadığı bir futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.
New York Belediyesi Basın Sözcüsü Joe Calvello, yaptığı açıklamada, Mamdani'nin futbol maçında sağ aşil tendonunun yırtılması sebebiyle bir ameliyat geçirdiğini bildirdi.
"İYİLEŞME SÜRECİNDE"
Ameliyatın yaklaşık 70 dakika sürdüğünü kaydeden Calvello, Mamdani'nin belediye başkanlığına ait Gracie Mansion konutunda dinlendiğini belirtti. Calvello, "Belediye başkanının tamamen iyileşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TUTUKUSU BAŞINA DERT AÇTI
Sıkı bir futbolsever olduğu bilinen Mamdani, 19 Kasım'da kendi medya ekibiyle belediye binasında çalışan basın mensupları arasında düzenlenen dostluk maçında oynamıştı.
Karşılaşmada Mamdani'nin sağ Aşil tendonunun yırtıldığı saptanmıştı. Mamdani 19 Kasım'dan beri belediye ve şahsi işlerini yürütürken tıbbi bir bot ve koltuk değnekleri kullanıyordu.