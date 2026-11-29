Çinli bilim insanları, sağlıklı yaşlanma ve yaşam süresinin uzatılmasına yönelik araştırmalarında yeni bir bulguya ulaştı. Farelerin kaval kemiklerine haftada iki kez üçer dakika kontrollü baskı uygulayan araştırmacılar, hayvanların maksimum yaşam süresinin yüzde 15,4'e kadar uzadığını tespit etti. Hafızadan bağışıklık sistemine kadar birçok alanda iyileşme sağlayan yöntemin insanlar üzerindeki etkisi ise henüz bilinmiyor.

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Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen ve Cell Metabolism dergisinde yayımlanan yeni çalışma, egzersizin yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisinde kemiklerin oynadığı kritik role ışık tuttu.

Dört ay boyunca haftada iki kez, üçer dakikalık seanslarla kaval kemiklerine Dinamik Tibial Eksenel Yükleme (DTAL) yöntemiyle mekanik basınç uygulanan farelerde yaşam süresinin arttığı saptandı.

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METABOLİZMA VE HAFIZA İYİLEŞTİ

Araştırma verilerine göre basınç uygulanan farelerde kontrol grubuna kıyasla maksimum yaşam süresi yüzde 15,4'e kadar yükselirken, ortanca yaşam süresi ortalama yüzde 9,4 oranında artış gösterdi. Bu artışın yaklaşık 80 ekstra güne karşılık geldiği kaydedildi.

Kemik zorlamasına tabi tutulan deneklerde yalnızca ömür uzaması değil, hafıza, bağışıklık sistemi performansı ve kan şekeri düzenlemesinde de iyileşmeler gözlendi. Kemik hücrelerinin basıncı algılamasını sağlayan PIEZO1 proteininin devre dışı bırakılması ise bilişsel gerileme, organ iltihabı ve tüm vücutta hızlanmış yaşlanmaya yol açtı.

PEDF PROTEİNİ VE İLAÇ POTANSİYELİ

Kan ve doku analizleri, mekanik baskının hücre sağlığını destekleyen ve bağışıklık yıpranmasını azaltan Pigment Epitel Kaynaklı Faktör (PEDF) adlı proteinin salgılanmasını artırdığını gösterdi. Kemikteki osteosit hücrelerinin ise kemik iliği üzerinden bağışıklık hücresi gelişimine etki eden faktörler üretebildiği belirlendi.

Bulguların henüz insanlarda doğrulanması gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, bu mekanizmanın ileride egzersiz yapamayan ya da hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için yaşlanmayı yavaşlatıcı tedavilere kapı aralayabileceğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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