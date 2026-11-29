Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, düzenli kahve tüketiminin bağırsakların çalışma biçimiyle ilişkili olabileceğini belirledi. 61 sağlıklı yetişkinin katıldığı araştırmada sık kahve tüketenlerin bağırsaklarındaki mikroorganizma çeşitliliğinin daha yüksek, kalın bağırsak kasılmalarının ise daha fazla olduğu tespit edildi.

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Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, kahve tüketimi ile sindirim sisteminin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Gut Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmada, kahvenin yalnızca bağırsak bakterileriyle değil, sindirim sisteminin işleyişiyle de ilişkili olabileceği belirlendi.

50 KATILIMCI ELEKTRONİK KAPSÜL YUTTU

61 sağlıklı yetişkinin katıldığı araştırma 9 gün boyunca sürdürüldü. Katılımcıların 50'sine sindirim sistemi boyunca ilerleyerek ölçüm yapabilen kablosuz elektronik kapsüller verildi.

Kapsüller aracılığıyla sindirim sistemindeki sıcaklık, basınç, asitlik düzeyi, bağırsak hareketleri ve geçiş sürelerine ilişkin veriler toplandı. Katılımcıların 8 günlük beslenme kayıtları da incelendi.

Düzenli kahve içenlerin bağırsaklarında neler oluyor?

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNDE ÇEŞİTLİLİK

Araştırmacılar, sık kahve tüketen kişilerin bağırsaklarındaki mikroorganizma türü zenginliğinin daha seyrek kahve içenlere kıyasla yüksek olduğunu belirledi.

İdrar örnekleri üzerinden kafeinin vücutta parçalanmasıyla oluşan maddeler de incelendi.

Bu maddelerin düzeyi ile bağırsaklardaki bakteri miktarı arasında ilişki tespit edildi.

BAĞIRSAK HAREKETLERİYLE BAĞLANTISI BELİRLENDİ

Araştırmada sık kahve tüketen kişilerin ince bağırsaklarındaki pH değerlerinin daha düşük olduğu, yani bağırsak ortamının daha asidik özellik gösterdiği kaydedildi.

Kafein metabolitleri ile kalın bağırsaktaki kasılmaların sayısı arasında da pozitif ilişki bulundu. Bu kasılmalar, sindirim sistemi içeriğinin bağırsak boyunca ilerlemesine yardımcı oluyor.

Düzenli kahve içenlerin bağırsaklarında neler oluyor?

KABIZLIK TEDAVİSİ İÇİN YENİ ARAŞTIRMALAR YAPILABİLİR

Araştırmanın yazarlarından Francesca Bucci ve Henrik Munch Roager, elde edilen bulguların bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yönelik yeni araştırmalara temel oluşturabileceğini belirtti.

Ancak çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle tespit edilen farklılıkların doğrudan kahve tüketiminden kaynaklandığı henüz kanıtlanmış değil. Bilim insanları, kontrollü deneylerle kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesini hedefliyor.

Araştırma, kahvenin kabızlığa karşı kanıtlanmış bir tedavi olduğunu göstermiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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