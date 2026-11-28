Antalya’da düzenlenen ve Avrasya bölgesinin en büyük tıp teknolojileri buluşması olan HIMSS Eurasia HealthTech toplantısında, Türkiye’nin obeziteyle mücadeledeki yeni yol haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı oturumda; e-Nabız’a entegre edilecek yapay zekâ asistanı “Ritmik”, akıllı saatlerden veri aktarımı ve şeker vergisi gibi kritik başlıklar duyuruldu.

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Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki yeni vizyonu Antalya’da masaya yatırıldı. Sağlığın dijitalleşmesi ve obeziteyle mücadele başlığı altında bir araya gelen uzmanlar, vatandaşların hastane dışındaki günlük hayatlarını takip edecek ve sağlığı koruyacak devrim niteliğindeki yenilikleri paylaştı. Yeni dönemde tedavi odaklı sistemden, hastalık ortaya çıkmadan önleyen ve vatandaşa rehberlik eden bir sisteme geçildiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer “Aslında biz 20 seneden beri Sağlık Bakanlığında çok büyük bir dijital dönüşüm yaptık. Şu an 200’den fazla uygulamayı yürütüyoruz. Elimizde 130 bin terabayta eş değer 130 petabaytlık devasa bir sağlık verisi var. Bunun 70 petabaytı teleradyolojik görüntülerden oluşuyor. 110 milyar tekil teleradyolojik görüntü var. Şimdi bunları vatandaşın sağlığını korumak için kullanma zamanı geldi” dedi.

Özgür Sezer

HERKESİN “DİJİTAL İKİZİ” OLACAK

Giyilebilir cihazların e-Nabız’a entegre edilmesi ile her vatandaşın dijital ikizi olacağını müjdeleyen Dr. Sezer “Vatandaşa öngörülebilir risklerle doğru yönlendirme, beslenme analizi, otomatik epikriz, çoklu dil desteği, akıllı ev ve şehir bağlantısıyla hayatını koordine etme imkânı sunacağız” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Kenan Volkan Demirel ise Türkiye’de her 10 yetişkinden 6’sının sağlıklı kilonun üzerinde olduğunu ve yetişkinlerin yüzde 86,6’sının fiziksel aktivite yapmadığını açıkladı. Obezitenin kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Demirel “Obezite diyabetin, hipertansiyonun, kalp damar hastalıklarına ve bazı kanser hastalıklarına sebep olan önemli bir halk sağlığı sorunu. Obezite kişisel bir irade sorunu değil, ne yediğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz ve mevcut ekosistemin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. O yüzden obeziteyle mücadelede başarıyı tek bir muayeneye bağlayamayız. Sebeplerini ortadan kaldıracak adımlar atmalıyız. Projelendirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz farklı dijital uygulamalarımızla anne karnından başlayarak obezitenin ortaya çıkışını önleyici adımlar atıyoruz” diye konuştu.

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YAPAY ZEKÂ DOKTORUN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Harvard ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şimşek, bir obezite hastasının doğru değerlendirilmesi için en az 45-60 dakika ayrılması gerektiğini, ancak polikliniklerde bu sürenin 5-15 dakikada kaldığını belirtti. Hacettepe Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Hacettepe’de kullanılmaya başlanan yapay zekâ destekli sistemin, hasta henüz hastaneye gelmeden evde detaylı sağlık geçmişini topladığını ve hastanın “dijital ikizini” oluşturduğunu aktardı. Maya adı verilen yapay zekâ ile çalışan sistemin, hastanın hikâyesini soru-cevaplarla hastadan öğrenip kaydetmesi sayesinde doktorun hikâye almaya harcadığı zaman azalıyor.

E-Nabız kilo verdirecek! Obezitede ‘akıllı’ takip

ULUSAL OBEZİTE KOALİSYONU TARİHÎ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Türkiye’de yaklaşık 18,7 milyon kişiyi etkileyen obezite, kişisel sağlığın ötesinde iş gücü kaybı ve sağlık harcamalarıyla ülke ekonomisine de ağır bir fatura çıkarıyor. Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson, obeziteyle mücadelede hiçbir kurumun tek başına sonuç alamayacağını belirterek, Mayıs 2026’da hayata geçirilen Ulusal Obezite Koalisyonunun bu açıdan tarihî bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Koalisyonun belirlediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve ulusal farkındalık seferberliği gibi hedeflerinin, hastayı merkeze alan yeni bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti.

Obezite probleminin sadece uzman hekimlerle çözülemeyeceğini belirten Dawson, “Türkiye’de yaklaşık 22 milyon fazla kilolu ve obez kişi, buna karşılık 2 binden az endokrinoloji uzmanı var. Vatandaşın ilk temas noktası olan 30 binden fazla aile hekiminin obezite taraması ve yönlendirmesi konusunda özel eğitimlerle desteklenmesi gerekir. E-Nabız gibi ulusal dijital sağlık platformları, birbiriyle entegre ve daha erişilebilir sağlık hizmetleri için önemli bir temel oluşturuyor. Bu altyapıya uygun dijital destek çözümlerinin entegre edilmesi, sağlık hizmetlerinin sürekliliğine katkı sağlayabilir ve bireylerin kendi sağlıklarının yönetiminde daha aktif bir rol üstlenmelerini destekleyebilir” diye anlattı.

e-Nabız “Ritmik”le akıllanıyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, e-Nabız’ın artık bir “sağlıklı yaşam asistanına” dönüşeceğini müjdeleyerek “Yeni sistemle birlikte dünyada veri üreten akıllı saat ve tartı gibi cihazların yüzde 95’inden fazlasını e-Nabız’a bağlıyoruz. Ayrıca yapay zekâ asistanı Ritmik, vatandaşın bütün hayatını düzenleyecek. Yapay zekâ ile akıllandırılmış e-Nabız uygulaması Ritmik, vatandaşın tabaklarındaki kaloriyi hesaplayıp ‘Pilavı yarıya indir’ diyebilecek; uzun süre oturanları yürüyüşe davet edecek ya da ilaç saatlerini, doktor kontrol randevu zamanlarını hatırlatacak. Bu uygulama Şubat 2027’de hayata geçecek” dedi.

E-Nabız kilo verdirecek! Obezitede ‘akıllı’ takip

Şişmanlıkla mücadelede şeker vergisi gündemde

TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Enes Gökler, obeziteyle mücadelede kök sebeplere indiklerini ve bu maksatla 8 ayrı bilimsel rapor hazırladıklarını ifade etti. Sosyal medyadaki yemek akımları ve gece yemek yeme alışkanlığının obeziteye zemin hazırladığına işaret eden Prof. Dr. Gökler, gıda endüstrisini de dönüştürecek adımların yolda olduğunu söyledi. Obezite problemine tek bir taraftan yaklaşmanın başarıyı engellediğini ifade eden Prof. Dr. Gökler, “Bizler vatandaşımızın her türlü tedaviye erişimi noktasında güzel işler yapıyoruz ama diğer taraftan bu işin yapısal sorunlarına da çözüm bulmak gerekiyor. Özellikle ultra işlenmiş, yüksek enerjili, sağlıksız gıdaya bu kadar hızlı erişilebilmesi bazı sıkıntılar oluşturuyor. Bu noktada şeker vergileri getirilerek reformülasyonlarla beraber daha sağlıklı gıdaya erişim kısmını oluşturmamız gerekiyor” dedi.

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