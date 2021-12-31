Türkiye Gazetesi

Sarı kantaron, tıpkı adı gibi sapsarı, çiçekli bir bitkidir. Halk arasında üzerindeki minik deliklerden dolayı binbirdelik otu olarak bilinir. Piyasada yağı, çayı ve kurusu bulunan bu bitki eski zamanlardan beri kullanılır.

KANTARON YAĞI İÇİLİRSE NEYE İYİ GELİR?

Sarı kantaron yağı, doğal bir ağrı kesici etkisi gösterir. Kas ve eklem ağrıları çekenlerin ağrılarını keser. Ayrıca romatizma ve sırt ağrısı yaşayanlar için şifa kaynağıdır.

SARI KANTARON YAĞI CİLDE NASIL KULLANILIR?

Kantaron yağı, cilde direkt olarak sürülebilir. Sarı kantaron yağını pamuk ya da sünger yardımıyla cildinize uygulayabileceğiniz gibi elinizle de sürebilirsiniz. Yağı uygulamadan önce cildiniz temiz olmalıdır. Düzenli kullandığınızda daha çabuk ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Sarı kantaron, Balkanlar ve Avrupa şehirlerinde yetiştirildiği gibi ülkemizde de yaygın olarak bulunur.

KANTRON YAĞI YÜZDE TÜYLENME YAPAR MI?

Kantron yağı cildin gözeneklerinden girerek alt tabakalara geçebilir fakat yağın kılların beslendiği kıl keseciklerine ulaşması o kadar kolay değildir. Bu nedenle kantron yağı yüzde ya da vücudun herhangi bir yerinde tüylenme yapmaz.

SARI KANTRON YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron yağını elde etmek için bilinen birkaç yöntem vardır.

En yaygın olan yöntem şu şekildedir: 100 gram taze ya da kuru kantaron çiçeği hafifçe ezilir. 250 gram zeytinyağı olan cam bir kavanoza ilave edilir. Bu karışım 30 gün boyunca ara sıra çalkalanır. 30 gün sonunda karışım süzülür. Taze sarı kantaron çiçeği kullanılırsa yağ kırmızı, kuru çiçekler kullanılırsa yağın rengi sarı olacaktır. Yağın daha hızlı oluşması için karışımın güneşte bırakılması gerekir.

SARI KANTARON YAĞI FAYDALARI

Hücre yenileyici ve onarıcı etkisi vardır. Yara, yanık ve akne izlerini tedavide kullanılır. Ayrıca iltihaplanmaya neden olan cilt rahatsızlıkları için de etkilidir.

Güçlü bir antiviraldir. Bakteri ve mantarlarla savaşır. Ayak mantarı, uçuk gibi enfeksiyonlarda hızla iyileşme sağlar.

Saçı ve saç köklerini besler. Saç derisinde pullanma ve kepek sorunlarının önüne geçer.

Şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını giderir. Ayrıca ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılır.

Cildi nemlendirir ve yumuşatır, problemli ciltleri eski görünümüne geri kazandırmakta önemli rol oynar.

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