Türkiye Gazetesi

Romatizma, dünya üzerinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Bu hastalığı çekenlerin mutlaka doktor kontrolünde ilaç ile tedavi olması gerektiğine vurgu yapan Romatoloji Uzmanı Prof. Doktor Erdal Gilgil, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.



“KELLE PAÇA TÜKETİMİNİ DOĞRU BULMUYORUM”



Kanıtlara dayalı konuştuklarını söyleyen Dr. Gilgil, şu bilgileri paylaştı:

“Son zamanlarda kolajen özellikle yaygın olarak kullanılıyor. Hangi kolajenin kullanılacağı konusunda çelişkiler var. Osteoartritte kıkırdak etkileniyor ve kıkırdağın yapısını tip 2 kolajen oluşturuyor. Teorik olarak etkili olabileceği düşünülebilir ancak kolajen vücudumuzun sindirebileceği bir molekül değil. Bundan dolayı osteoartrit açısından kolajen alımını da, kelle paça tüketimini de doğru bulmuyorum. Biz kanıta dayalı olarak konuşuyoruz. Laboratuvar çalışmalarında bazı moleküllerin bazı hastalıkların gelişiminde etken olduğunun gösterilmesi bunun gerçek hayatta da böyle olacağını göstermiyor.”



KİREÇLENMEDE KİLO VERME ETKİLİ



Romatizma hastalarının diyet yapabileceğine değinen Gilgil, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kireçlenme olarak da bilinen osteoartritte kilo vermenin etkili olduğu biliniyor. Yüzde 10 kilo vermek bile hastaların ağrılarında önemli miktarda azalmaya neden oluyor. Özellikle hasta obez ise zayıflama diyetleri çok faydalı. Romatoid artritte de hiçbir diyet veya takviye edici gıda gerçek ilaç tedavisinin yerini alamaz ancak Akdeniz diyetinin etkili olduğuna dair yayınlar var. Bu diyeti alan hastalarda semptomların daha az görüldüğü gözlemlendi. Bir hastanın ilaç almadan ben sadece kendimi diyetle düzelteyim demesi söz konusu bile olamaz. Diyet sadece ilaç tedavisine yardımcı olarak uygulanabilir” dedi.



ROMATİZMA AĞRILARI HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ DEĞİL

Mevsimsel durumların romatizma ile ilişkisi olmadığını, bunun bir şehir efsanesi olduğunu belirten Gilgil, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Romatizmal hastalıkların hiçbirisi mevsimsel durumlarla ilişkili değil. Bu bir şehir efsanesi. Hasta soğukta ağrıyı daha çok hissedebilir. Bu romatizmanın soğukla birlikte çıktığını göstermez. Doğrudan mevsimle ilişkili olabilecek bir romatizmal hastalık yok. Hepsinin tedavi yöntemi farklı olduğu için hastanın doktora gidip bir yardım alması gerekiyor. Hastanın iklimi daha ılıman diye evini taşıması veya yaşadığı bölgeyi değiştirmesi doğru değil. Bu tür hastalıklar her yerde görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

Uzman doktordan romatizma hastalarına Covid-19 uyarısı Özel 100. Yıl Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Işık, “Bilindiği üzere dünya son 1 yıldır pandemi ile uğraşıyor ve pandemi bütün her yeri etkilediği gibi bizim romatizmayı ve romatizmal hastalıkları da etkiledi. Bizim hastalarımız bilindiği üzere bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları en çok kullanan grup” dedi.

Dikkat! Bel fıtığı sandığınız ağrı romatizmal kaynaklı olabilir Uz. Dr. Ali İpek, 12 Ekim Artrit Günü nedeniyle, romatizmal hastalıklar arasında çok sık görülen ‘ankilozan spondilit’ hakkında bilgi verdi.