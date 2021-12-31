Türkiye Gazetesi

Sakatat sevenler ama aynı zamanda kilo verme sürecinde olanlar kelle paçanın kalorisini ve besin değerlerini merak ediyor. İşte, konuyla ilgili detaylar…

KELLE PAÇA ÇORBASI KAÇ KALORİDİR?

Kelle paça çorbasının 100 gramı yaklaşık 135 kaloridir. Günde yaklaşık 2000 kalori tüketmesi gereken bir insanın kalori ihtiyacının %7’sini karşılar. Bir porsiyon yani bir kase dolusu kelle paça çorbası ise 250 kalori civarındadır.

KELLE PAÇA ÇORBASI KİLO ALDIRIR MI?

Kelle paça çorbası orta kalorili yiyecekler arasındadır. Diğer çorbalara göre kalori değeri yüksektir. Bu nedenle çok sık tüketilmesi kilo aldırabilir. Diyette olanların yemeklerde çorba olarak değil de ana öğün olarak tüketmesi daha doğru olacaktır.

KELLE PAÇA ÇORBASININ BESİN DEĞERLERİ

Bir kase kelle paça çorbasının besin değerleri şu şekildedir:

-11 gram karbonhidrat

-31 gram protein

-16 gram yağ

-294 gram kolesterol

-742,28 gram sodyum

-580.81 gram potasyum

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

Kemik kırılmalarında iyileşme sürecini hızlandırır, eklem ağrılarını azaltır.

Kolajen üretimini destekler, cildi gençleştirir.

Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur.

Sindirim sistemini korur, enfeksiyonlara karşı savaşır.

Omega-3 bakımından zengindir, beyin gelişimini destekler.

Doğal antibiyotik: Kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor Türk mutfağının sakatat kategorisinde yer alan kelle paça çorbası pek çok hastalığa iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar kelle paça çorbasının faydalarını en iyi şekilde görmek isteyenler için sirkeli sarımsaklı sosla beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.

Koronavirüs kelle paçaya olan ilgiyi arttırdı İçerdiği kollajen, mineraller ve vitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça çorbasına korona virüs vakaları sonrası talep arttı. Aydın’da lokanta işleten Mehmet Nişancı kelle paça çorbasının ilk biten çorba olduğunu belirtti.