Türkiye Gazetesi

Yüksek tansiyon hastalarını yakından ilgilendiren bir araştırma, siyah çayın olumlu etkilerini ortaya koydu. Kalp krizi ve felce neden olabilen yüksek tansiyon, hastaların günlük yaşantısını da olumsuz etkiliyor. Halsizlik, yorgunluk, kulak çınlaması, nefes darlığı gibi belirtileri olan hipertansiyon, özellikle kilo fazlası olanlarda ve sigara/alkol tüketimi aşırıya kaçanlarda görülüyor.

Tansiyonu düşürmek için tuzsuz yoğurt ve ayran, limon suyu ile sarımsak gibi halk arasında dolanan birçok kullanım söz konusu olsa da yapılan son araştırmalar sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci içecek olan çayın da tansiyona olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu.

TANSİYONUNUZ YÜKSELİRSE ÇAY DEMLEYİN

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre; siyah çay, yüksek tansiyonu düşürmek ve kalp hastalıklarını önlemek için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Araştırma sonucunda çaydaki antioksidanların iyon kanallarını açtığı ve kan damarlarını çevreleyen kasları gevşetebildiği ortaya çıktı.

Günde üç kez siyah çay tüketmek, hipertansiyonu azaltmaya ve diğer kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca yapılan bu son araştırma, yüksek tansiyon için daha iyi ilaçların geliştirilmesine de yol açabilecek.

Uzmanlar, çok fazla siyah çay tüketiminin uykusuzluğa neden olabileceğini, fazla kafeinin ise sinir sistemini tetikleyerek anksiyeteye, baş ağrısına ve baş dönmesine yol açabileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle, siyah çay tüketiminde aşırıya kaçmamanın önemli olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, siyah çayın dozunda tüketilmesi gerektiğini belirtiyorlar

SİYAH ÇAYIN FAYDALARI

Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerin başında gelen çay, hem yaz hem de kış aylarında tercih ediliyor, yüzlerce çeşidi ile mutlaka kişilerin damak zevkine hitap ediyor. Yeşil bitki halindeyken toplanan ve kurutularak tüketilen siyah çayın faydaları ise saymakla bitmiyor.

Siyah çay tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiği bilinmekle birlikte içeriğinde bulunan kafein kan pıhtılaşması gibi sorunların ortaya çıkmasını engelliyor. Bu da kalp krizi gibi sorunların önüne geçilmesine neden oluyor.

İçerdiği bileşenler sayesinde güçlü bir antioksidan olduğu belirtilen siyah çay, açık ve limonlu olarak tüketilirse antioksidan oranı da daha artıyor. Siyah çay, bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor hatta siyah çayın virüsler ile savaştığı da bazı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

KANSIZLIĞA VE DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Siyah çay tüketiminin insan sağlığına bilinen pek çok olumlu etkisi olsa da kansızlık ve demir eksikliğine de yol açtığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra kafein oranından dolayı sinir de yapabilir. Tüketim miktarına dikkat edildiği takdirde siyah çayın sağlığa bir zararı bulunmadığı belirtiliyor.

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