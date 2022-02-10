Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İnternetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler satın alındığını ve evlerde uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Kartal “Amatörce yapılan uygulamalar sağlık problemlerine sebep oluyor. Kimyasal peeling yaparak yüzünde yanıklar oluşan ve kliniklere, hastanelere başvuran çok hastamız var. İnternette çok ucuza satılan ancak içinde zararlı pek çok madde barındıran cilt beyazlatma ürünleri de son derece tehlikeli boyuta ulaşmış durumda. Başta cilt tonunu açan bu ürünler bir süre sonra cildin daha da kararmasına yol açıyor. İçlerinde barındırdıkları steroitler, cıva, hidrokinon maddeleri, vitiligoya, kansere ve böbrek, zehirlenmeye sebep olabiliyor” dedi.

Ciltteki bu belirtilere dikkat: Covid-19 kurdeşene yol açabilir 2019’un aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, cilt hastalıklarını da tetikledi. Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, Covid-19’un kurdeşene yol açabileceğinin altını çizdi.

Cilt güzelliğinin anahtarı üç adımlı masajda saklı Avustralya’nın en eski yerleşim merkezlerinden Sidney’in yanı sıra, Melbourne, Paris ve Los Angeles’ta stüdyoları bulunan cilt bakım uzmanı Melanie Grant, Victoria Beckham ve Kim Kardashian gibi çok sayıda ünlünün güzel görünmesinde görev yapıyor.