Türkiye Gazetesi

Araştırmacılara göre, kişinin sorulara doğru cevap verme süresini belirten düşünme hızı 30 yaşına kadar artıyor. Daha sonra uzun süre sabit şekilde devam eden hız, 60 yaşından itibaren azalmaya başlıyor.

ZİHİN GÜCÜ 60 YAŞINDAN SONRA AZALIYOR

Zihin gücünün 60 yaşından önce azalmadığı anlamına da gelen araştırma, beynin vücuttan çok daha sonra yavaşladığını gösteriyor. 80'e ulaştıktan sonra, beyni küçülten doğal yaşlanma sürecinden dolayı zihin gücünde hızla bozulma görülüyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Gönüllülerin tepki süresinden zihin hızının ölçümü konusunda farklı bir hesaplama kullanan Heidelberg Üniversitesi araştırmacıları, “Sonuçlarımız, zihin hızında yaşa bağlı bir yavaşlama olduğu konusundaki yaygın görüşe meydan okuyor” dediler. Daha önceki araştırmalar, orta yaşlı insanların daha yavaş düşündüklerini gösteriyordu. 2016 ve 2018 yılları arasında yaşları 10 ila 80 arasında değişen 1,2 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları Nature Human Behaviour dergisinde yayımlandı.

Araştırmalarla kanıtlandı: Zeytinyağı, kanser riskini azaltıyor Zeytinyağının faydaları yıllardır dilden dile dolaşıyor. Yapılan yeni bir araştırma ise zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmada zeytinyağı tüketenlerin kansere yakalanma riskinin yüzde 31 daha az olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ilginç sonuç: Karantina Covid’den ölümleri önlemede etkisiz İzole olmak ve hastalıktan korunmak için sınırların kapatılması ve uzaktan çalışma gibi alınan birçok önlemin koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümleri etkilemediği yapılan araştırmada ortaya koyuldu.