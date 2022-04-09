Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bilinen 15’ten fazla gıda bakterisi buluduğunu ve bunların insanlarda 250’den fazla hastalığa sebep olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu “Her bakterinin çoğalmak için sevdiği şartları taşıyan gıda bulunuyor. Dolayısıyla bütün gıdalar, gerekli hijyen ve sanitasyon şartlarına uymadıkça risk altında” dedi.

ŞİDDETLİ ENFEKSİYON ÖLDÜREBİLİR

Gıdalardan bulaşan enfeksiyonların insan sağlığını riske ettiğini anlatan Boyu, “E. coli bakterisi; kolesistit, bakteriyemi, kolanjit, idrar yolu enfeksiyonu (İYE), turist diyaresi, yenidoğan menenjiti ve akciğer enfeksiyonu gibi birçok ciddi hastalığa sebep oluyor. Salmonella da tifo ve gastroenterit gibi çeşitli hastalıklara yol açıyor. Bazı Salmonella türleri idrar, kan, kemikler, eklemler ve omurilik sıvısı ve beyin dâhil olmak üzere sinir sistemini enfekte edebilir. Ciddi komplikasyonlar ortaya çıkarabilirler. Diğer taraftan Listeria bakterilerinin bulaşması hâlinde hastalık, ateş, kas ağrıları ve birçok insanda ishal ile kendini gösteriyor. Şiddetli enfeksiyonlar baş ağrısına, menenjite, kasılmalara ve nihayetinde ölüme sebep olabilir. Bakterilere maruz kalan sağlıklı insanların çoğunda küçük semptomlar görülür veya hiç görülmez, ancak risk grubunda olan kişiler, özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve fetüsleri, yenidoğanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan herkes bu organizmalara karşı özellikle hassastır” bilgisini verdi.

TÜRKİYE’YE GELDİYSE İMHA EDİLMELİ

Fransa’da bakteri görülen bazı markaların Türkiye’de de satılmasıyla ilgili konuşan Boyu “İlgili ürünlerin bahse konu ülkelerde üretilip paketlenerek Türkiye’ye girişi söz konusu ise bu bakterilerin ürünlerle ülkemize taşınmış olma ihtimali var. Bu durumda ilgili parti numaraları firmalardan talep edilerek o ürünlerin derhâl toplatılması ve kontrol edilmeksizin imha edilmesi gerekiyor” dedi.

ET VE SÜTE DİKKAT

E. coli, Salmonella ve Listeria bakterilerindeki bulaşılıcılığa dikkat çeken Abdussamen Boyu, "E. coli kirli ortamlardan bulaşır. Kanatlı etleri ve yumurtaları, kırmızı et ve süt Salmonella bulaştıran en önemli gıdalar. Salmonella insandan insana da bulaşabilir. Listeria tatlı ve tuzlu sularda, kanalizasyon sularında, çürümüş veya canlı bitkilerde, ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen taşıyıcı insanlarda, koyun, sığır, ördek, hindi ve tavuk dışkılarında, deniz ürünlerinde, sinek ve böcek larvalarında bulunabilir. Listeria açısından en riskli gıdalar, tüketime hazır ve soğukta uzun süre depolanmış gıdalar” dedi.

FRANSA'DA DONMUŞ PİZZA 2 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Fransa’da E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Buitoni markasına ait Fraich’Up pizzaları tükettiği için 48’i çocuk 2’si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının teyit edildiği belirtildi.

Kinder'den sonra şimdi de Nestle… Avrupa alarmda! Tehlikeli bakteri nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanmış, bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklanmıştı. Şimdi de Fransa, Nestle markası olan Buitoni pizzalarda ortaya çıkan bakterilerle çalkalanıyor. E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Kinder sürpriz yumurtadan sonra peynirde de bakteri çıktı İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Sürpriz yumurtaların geri çağrılmasının ardından Fransa’da Lactalis grubuna ait peynirler de ‘listeriya bakterisi’ bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.