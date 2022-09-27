Türkiye Gazetesi

Düzeltme ameliyatlarının özellikle kıkırdak hasarı olan genç hastalarda çok daha büyük önem taşıyan kurtarıcı ameliyatlar olduğunun altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bombacı, ancak hastaların ağrının ilk başladığı dönemi kaçırmaması gerektiğine dikkat çekti.

Protez ameliyatlarının hastalar için ameliyattan sonraki erken dönemde çok faydalı olmakla birlikte geri dönüşü olmayan ameliyatlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Bombacı, “Erken teşhis konulduğu takdirde bu ameliyatları öteleyebilecek cerrahi tedavinin mümkün olduğunu hastaların bilmesi çok önemli” dedi.

HASTAYA KENDİ KEMİĞİ, KENDİ EKLEMİ İLE HAREKET ETME FIRSATI

Protez ameliyatlarının kalça ve dizde çok iyi sonuçlar veren tedavi yöntemi olmasına rağmen belli bir ömrü olduğunu hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, zamanında yapılan düzeltme ameliyatlarıyla hastaya kendi kemiği, kendi eklemi ile hareket etme fırsatı verildiğini anlattı. Prof. Dr. Bombacı sözlerine şöyle devam etti:

“Protez ileri derecede eklem bozukluklarında eklemi değiştirdiğimiz geri dönüşümsüz bir ameliyattır. Dolayısıyla genç hastalarda tercih ettiğimiz tedavi yöntemi değildir. Özellikle erken tespit edilen kıkırdak hasarlarında ya da diz kapağının bozulduğu, diziliminin iyi olmadığı durumlarda protezi geciktirmek için kemik düzeltici ameliyatlar yapıyoruz. Bunların esas amacı yükü dizin bozuk olan kısımdan geride kalan sağlam kısmına aktarmaktır” şeklinde konuştu.

“DÜZELTME AMELİYATLARININ UYGULANACAĞI HASTALARDA İLK ŞİKAYET AĞRI”

Düzeltme ameliyatlarının uygulanabilirliği için erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Bombacı, “Çünkü zaman geçtikçe dizde oluşan hasar büyür ve ameliyattan fayda görme oranı azalır” diye konuştu. Bu hastaların yaşadığı ilk şikâyetin ağrı olduğuna değinen Prof. Dr. Hasan Bombacı, sözlerine şöyle devam etti; “Ağrı genellikle ağır aktivitelerden, uzun yürüyüşlerden sonra ortaya çıkar. Kıkırdak hasarı veya eklem bozulmaları ilerledikçe hafif aktiviteler dahi ağrıya neden olur. Dolayısıyla hastanın bu ameliyata ihtiyacını doğuran ilk bulgu ağrıdır. Hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ise en önemli noktadır.”

“HASTANIN AMELİYATTAN SONRA ESKİ HAYATINA DÖNME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK”

Protezin kestirme bir yol olduğunun altını çizen Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Bombacı, “Hastaların erken dönemde şikâyetleri başladığında doktora başvurmaları ve bu ameliyat seçeneklerinin de farkında olmalarını öneririm. Eğer hastada kıkırdak hasarı gelişmemişse ömür boyu bile sürebilecek iyilik hali sağlanabilir ama geç gelen ve kıkırdak hasarı ilerlemiş hastalarda iyilik hali çok daha kısa olur ve belki de bu ameliyatların uygulanma şansı kalmayabilir. Bu ameliyatlardan sonra özellikle erken teşhis ve tedavi yapıldığında hastanın eski aktivitelerine dönme ihtimali çok yüksektir. Ama hasar yüksek ve hasta geç gelmişse aynı başarıyı yakalamak zordur” dedi.

HASTALAR NELER YAPMALI?

- Düzeltme ameliyatlarının yapıldığı başlıca 2 grup hasta vardır; birinci grubu değişik sebeplerle (hayatın erken döneminden itibaren mevcut olan ya da diz artrozu gibi sebeplerle sonradan ortaya çıkan) bacaklarda dizilim bozukluğu gelişmiş hastalar, ikinci grubu ise travma sonucu dizinde hasar meydana gelmiş kişiler oluşturur.

-Yapısal bozukluğu belirgin olanların belirgin şikayetleri olmasa bile ihmal etmeden doktora başvurmalarını öneririm. Çünkü bu dönemde yapılacak bir ameliyat hastada belki de hayat boyu sürecek bir iyilik hali oluşturabilir, eklemlerde bir çok hasarı önleyebilir.

- İkinci grupta ise; hastaların ağrısı gittikçe artıyor, aralardaki iyilik süreçleri gittikçe kısalıyorsa gecikmeden doktora başvurmaları uygun olur. Çünkü bu tür kemik düzeltici ameliyatlar, hastanın eklemini kurtarabilir, yapılacak protez ameliyatının uzun yıllar ertelenmesini sağlayabilir.

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