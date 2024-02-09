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    • AK Parti'nin kanun teklifi kabul edildi: 9 bin sağlık personeli alınacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin kanun teklifi kabul edildi: 9 bin sağlık personeli alınacak
    Sağlık Bakanlığı, Haber

    Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Sözleşmeli personel alımı, personel ücretleri ve ilaç temini gibi birçok konuda yeni düzenleme yapan sağlık kanunu teklifi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif ile sağlık kurumlarına alınacak sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

    Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

    AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, sağlık alanındaki farklı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülüyor.

    9 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

    Teklifle, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek, devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

    Öte yandan düzenleme ile sözleşmeli personel; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının harekat ve benzeri ihtiyaçları ile genel hayatı etkileyen afet, salgın hastalık durumlarında, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde yurt içi ve yurt dışında her takvim yılı için 2 aya kadar; hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında her takvim yılı için bir aya kadar, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sağlık Bakanlığı
    Haberler > Sağlık > AK Parti'nin kanun teklifi kabul edildi: 9 bin sağlık personeli alınacak
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