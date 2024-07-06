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Akıllı telefonlar çocukları da tetik parmak hastası yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akıllı telefonlar çocukları da tetik parmak hastası yaptı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genellikle 50 yaşın üzerinde kadınlarda görülen “tetik parmak” hastalığı gençleri hatta çocukları da tehdit ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Genellikle 50 yaşın üzerinde kadınlarda görülen “tetik parmak” hastalığı gençleri de tehdit ediyor. Şeker hastalığı, düşük tiroid fonksiyonları ve romatoid artrit hastalığından muzdarip kişilerde de rastlanan tetik parmağın, özellikle teknolojik aletlerin yanlış, fazla ve bilinçsizce kullanılması nedeniyle de oluşabildiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak “Akıllı telefonlar, tabletler, klavyelerin yoğun kullanımı sebebiyle artık çocuklarda ve gençlerde de görüyoruz” dedi.

Tetik parmak, parmağın hareketler sırasında takılı kalmasına veya ağrılı hareketlere neden olabilen bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Kıvrak “Günlük yaşantısında tekrarlayan iş yapanlarda daha sık görülür. Kadınlarda ve şeker hastalarında daha sık görülür. Çocuklarda da tetik parmak problemi görüyoruz. Çoğunlukla başparmakta oluşuyor. Egzersiz yapılmasıyla kendiliğinden iyileşebilir ancak iyileşmediği zaman 1 yaşından sonra çocuklar rahatsızlığın durumuna göre ameliyat edilebilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Kıvrak tetik parmak hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı: Özellikle sabahları parmakta katılık hissi, parmak hareketleri ile takılma hissi, etkilenen parmakta ele gelen şişlik, noduler lezyon, parmakta takılma ve dışardan yardımla takılan parmağın açılması veya parmağın takılı pozisyonda kalıp hiç açılmaması.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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