Akupunktur dünyasının gözü İstanbul'da! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar

Uluslararası Tıbbi Akupunktur ve İlişkili Teknikler Konseyi (ICMART) Dünya Kongresi, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden hekimleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren kongre, Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası konumunu güçlendirecek önemli bir bilimsel organizasyon niteliği taşıyor. Türkiye'de 10 binden fazla üyeyi temsil eden dört meslek derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, akupunkturun modern tıptaki yeri, bilimsel araştırmalar, klinik uygulamalar ve geleceğin tedavi yaklaşımları ele alınıyor.

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İSTANBUL, DÜNYA TIBBININ BULUŞMA NOKTASI

Avrupa ile Asya'yı buluşturan İstanbul, bu kez dünya tıbbının önemli bilimsel organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Tıbbi Akupunktur ve İlişkili Teknikler Konseyi'nin (ICMART) Dünya Kongresi, 6-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da hekimleri, bilim insanlarını ve tamamlayıcı tıp alanında çalışan uzmanları buluşturuyor.

1983 yılında Viyana'da temelleri atılan ICMART'ın uluslararası bilimsel paylaşım geleneğini sürdüren kongre, yalnızca akupunktur uygulamalarının konuşulduğu bir toplantı olmanın ötesinde, tamamlayıcı tıp yöntemlerinin modern tıpla bilimsel ve etik çerçevede buluşmasını hedefleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Türkiye açısından organizasyonun ayrı bir anlamı bulunuyor. Akupunktur geleneğinin Anadolu'da 500 yılı aşan geçmişi, Osmanlı tıp tarihinden günümüze uzanan bir birikimi ortaya koyuyor. 1465 yılında Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından kaleme alınan Cerrahiyetü'l-Haniyye de bu tarihsel mirasın önemli belgeleri arasında gösteriliyor.

Bugün ise Türkiye, bu tarihsel birikimi çağdaş tıp anlayışı, bilimsel araştırmalar ve uluslararası mesleki iş birlikleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Akupunktur dünyasının gözü İstanbulda! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar

DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ İSİMLER İSTANBUL'DA

Kongrenin bilimsel programında uluslararası akupunktur camiasının tanınmış isimleri ve ICMART yönetiminde görev alan bilim insanları bulunuyor.

Kongrenin uluslararası başkanlığını yürüten Dr. Patrick Sautreuil, ICMART Başkanı olarak organizasyonun bilimsel ve kurumsal çerçevesindeki en önemli isimlerden biri. Fransa'dan katılan Sautreuil, dünya genelindeki medikal akupunktur kuruluşları arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir görev üstleniyor.

Türkiye'den kongre başkanlığını üstlenen Prof. Dr. İlhan Öztekin, İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı olarak organizasyonun ev sahibi isimlerinden biri. Prof. Dr. Cemal Çevik ise Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı ve kongre eş başkanı olarak Türkiye'nin bilimsel organizasyondaki temsilinde önemli rol oynuyor.

Kongre genel sekreterleri arasında Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Kanat Tayfun ve İzmir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı Dr. Deniz Aracı bulunuyor.

Uluslararası bilimsel kurulun başkanlığını ise Almanya'dan Dr. Dominik Irnich yürütüyor. Irnich, Münih Üniversitesi bünyesindeki ağrı araştırmaları ve ağrı tedavisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isim. Kongrenin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alması, özellikle akupunktur ve ağrı yönetimi arasındaki ilişkinin bilimsel açıdan ele alınması bakımından önem taşıyor.

ICMART yönetiminde yer alan diğer önemli isimler arasında Avustralya'dan Dr. Chin Chan, Uruguay'dan Dr. Tomás Dawid, ABD'den Dr. Thomas Burgoon, Hollanda'dan Dr. Chun Lee Oei-Tan, İtalya'dan Dr. Paola Poli, Avusturya'dan Dr. Petja Piehler, Brezilya'dan Dr. Marcia Yamamura ve Almanya'dan Dr. Hedi Luxenburger bulunuyor.

Dr. Ahmet Yasin Tekin

Türkiye Hastanesi'nden Dr. Ahmet Yasin Tekin de kongrede İstanbul’da, Yeşilyurt’taki Polat Renaissance Hotel’de düzenlenen 39. ICMART Dünya Tıbbi Akupunktur Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Dr. Ahmet Yasin Tekin konuşmasında kronik bel ağrısında akupunktur ve mezoterapiye ilişkin mevcut bilimsel kanıtları ve bu yöntemlerin birlikte kullanımına yönelik hipotezleri değerlendirecek. Türkiye'de üçüncü defa düzenlenen kongre ile ilgili görüşlerini dile getiren Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Kongrede kronik ağrı, migren, fibromiyalji ve bel ağrısı gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlarda akupunkturun yeri; güncel bilimsel araştırmalar, uygulama güvenliği ve lazer akupunktur gibi farklı teknikler ele alınıyor. Bu yönüyle, uluslararası konuşmacılarla hem yeni araştırmalar hem de akupunktur hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerine ilgi çekici röportajlar hazırlanabileceğini düşünüyorum."

Akupunktur dünyasının gözü İstanbulda! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar

AKUPUNKTUR ARTIK SADECE GELENEKSEL BİR YÖNTEM OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Kongrenin en önemli gündem maddelerinden biri, akupunkturun modern tıp içerisindeki yerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan akupunktur, günümüzde özellikle ağrı yönetimi, kas-iskelet sistemi sorunları ve bazı kronik sağlık problemlerinde tamamlayıcı bir yaklaşım olarak araştırılıyor.

Ancak bilim dünyasında temel yaklaşım, geleneksel uygulamaların yalnızca tarihsel geçmişleri veya yaygınlıkları üzerinden değerlendirilmemesi. Etkinlik, güvenlilik, hasta seçimi, uygulayıcı yeterliliği ve bilimsel kanıtların birlikte ele alınması gerekiyor.

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