18–24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında, antibiyotik direnci yeniden gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 raporuna göre, yaygın bakteriyel enfeksiyonların yaklaşık altıda birinde antibiyotik direnci görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, “Antibiyotik direnci artmaya devam ederse, bugün tedavi edilebilen enfeksiyonların tedavisi gelecekte çok zorlaşacak. Doğru tanı ve akılcı antibiyotik kullanımında laboratuvar testlerinin önemini gözden kaçırmamak gerekir” uyarısını yapıyor.

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Grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlarda hiçbir etkisi olmayan antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı, küresel bir sağlık krizini büyütüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 100’den fazla ülkenin verileriyle hazırladığı Küresel Antibiyotik Direnci Sürveyans Raporuna göre, son yıllarda takip edilen bakteri-antibiyotik eşleşmelerinin yüzde 40’ından fazlasında direnç oranları hızla yükseldi. Yıllık ortalama artışın yüzde 5–15 arasında olduğunu belirten uzmanlar, bugün basit bir ilaçla tedavi edilebilen enfeksiyonların, gelecekte ölümcül birer tehdide dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

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ÇÖZÜM: TAHMİNLE DEĞİL, LABORATUVAR TESTİYLE TEDAVİ

Dirençli bakterilerin yayılmasını durdurmanın en etkili yolunun, antibiyotiğe başlamadan önce hastalığın kaynağını kesin olarak belirlemekten geçtiğini söyleyen Beckman Coulter Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Berna Ünses, “Günümüzde gelişmiş laboratuvar testleri sayesinde, hastalığa bir virüsün mü yoksa bakterinin mi yol açtığı erken dönemde ayırt edilebiliyor. Eğer enfeksiyon viral kaynaklıysa antibiyotik kullanımına hiç gerek kalmıyor. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise yapılan bakteri tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık çözümleri, enfeksiyona neden olan bakterinin belirlenmesini ve hangi antibiyotiklere duyarlı veya dirençli olduğunun tespit edilmesini sağlıyor. Bu şekilde bakteriyi durdurmak için gereken en uygun doz net biçimde tespit ediliyor. Öte yandan eğer bir virüs hastalığı ise zaten antibiyotiğin hiç kullanılmaması gerekiyor. Bu sistemlerle bakterilerin çoğalmasını durdurmak için gereken en düşük antibiyotik konsantrasyonu da ölçülebiliyor. Elde edilen sonuçlar, uygun antibiyotik tedavisinin seçiminde yol gösteriyor” dedi.

Beckman Coulter Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Berna Ünses

HEKİME DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN

Bilinçsizce içilen her gereksiz antibiyotik, vücuttaki bakterileri ilaçlara karşı daha güçlü ve dirençli hale getiriyor. Bu tehlikenin önüne geçmek için vatandaşların "komşu tavsiyesiyle" veya evde kalan eski ilaçlarla tedaviye başlamaması, mutlaka hekim muayenesi ve gerekli görülen laboratuvar testlerinin ardından reçete edilen ilacı, tam saatinde ve önerilen süre boyunca kullanması büyük önem taşıyor.

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