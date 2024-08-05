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Aşırı terleyenleri ilgilendiriyor: Çözüm için çorap seçimine dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aşırı terleyenleri ilgilendiriyor: Çözüm için çorap seçimine dikkat

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Özdemir, ‘hiperhidrozis’ olarak bilinen aşırı terlemenin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumun önüne geçmek için pamuklu çorap giymeyi öneren Özdemir, kafein içeren gıdaların tüketilmesinin sınırlandırılmasını da söyledi.

Aşırı terleme kişinin sosyal hayatına zarar veriyor, günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırıyor. Peki, ‘Hiperhidroz’ olarak bilinen bu durumun tedavisi var mı?

Terlemenin, vücut ısısındaki artışa cevap olarak ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunu belirten Dr. Özdemir, "Sıcak ortam, fiziksel egzersiz, endişe ve korku gibi durumlar sırasında terlemek normaldir. Ancak bu durumlar olmadan aşırı terleme meydana geliyorsa, kişinin ruhsal durumunu kötü yönde etkiliyor, sosyal hayatını engelliyor, kıyafet seçimini belirliyor veya okul ve iş verimini düşürüyorsa tedavi gerekebilir" dedi.

GUT, OBEZİTE, MENOPOZ…

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Özdemir, toplumda sık görülen hiperhidroz hastalığının her yaş ve cinsiyeti etkileyebileceğini ifade etti. Dr. Özdemir, hastalığın vücudun sınırlı bir bölgesinde veya birden fazla bölgede görülebileceğini ve bu durumun, "sınırlı hiperhidroz" ve "yaygın hiperhidroz" olarak adlandırıldığını belirtti. Sınırlı hiperhidrozun en sık görülen tip olduğunu ve genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başladığını söyledi. "Avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı, saçlı deri ve boyun bölgeleri etkilenir. Terleme sürekli olabileceği gibi, gerginlik, utanç ve heyecan gibi duygularla tetiklenebilir. Yaygın hiperhidroz ise vücudun her bölgesinde terleme artışı ile karakterizedir. Enfeksiyonlar, diyabet, tiroid bezinin fazla çalışması gibi hormonal hastalıklar, sinir hasarı, gut, obezite, menopoz ve bazı ilaçlar nedeniyle ortaya çıkabilir" diye ekledi.

TERLEME NASIL ÖNLENİR?

Dr. Özdemir, terin aslında kokusuz bir sıvı olduğunu, ancak aşırı terleme durumunda, ayak ve koltuk altındaki bakteri sayısının artabileceğini ve bu durumun kötü kokuya yol açabileceğini belirtti. 

Hiperhidroz tanısının dermatologlar tarafından konulduğunu ve gerekli durumlarda bazı tetkiklerin yapılabileceğini ifade eden Dr. Özdemir, tedavi seçeneklerine de değindi: 

-Tedavi seçenekleri arasında deri yüzeyine sürülen ilaçlar, iyontoforez, botulinum toksin enjeksiyonları, cerrahi girişimler ve ağızdan alınan ilaçlar bulunuyor. 

- Ter emici kumaştan (yüzde 100 pamuklu) iç çamaşırlar giymek çok önemlidir. Pamuklu kumaşlar teri emme özelliğine sahip olduğu için rahatlık sağlar. Sentetik olmayan, doğal ipliklerden üretilmiş, geniş kesim kıyafetler giymek gerekiyor. Havalanan ayakkabılar giymek ve ayakkabıyı çıkardıktan sonra havalandırmak çok önemli. 

-Ter emici özellikli yüzde 100 pamuklu çorap kullanmak, günlük çorap değişimi, monosodyum glutamat, kafein içeren gıdalar, yoğun baharatlı yiyecekler ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekiyor.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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