Uzmanlar, grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının fayda sağlamadığına dikkat çekerek gereksiz kullanımın antibiyotik direncine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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Özellikle sonbahar ve kış aylarında yaygın olarak görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını söyleyen Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Bozkurt, ateş ve ağrı için antibiyotik kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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Antibiyotiklerin ateş düşürücü veya ağrı kesici etkisi bulunmadığını hatırlatan Prof. Dr. Bozkurt “Bu nedenle yalnızca ateşi düşürmek ya da ağrıyı gidermek amacıyla evde bulunan antibiyotiklere başvurulmamalıdır. Gereksiz antibiyotik kullanımı bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini bozarak dirençli bakterilerin çoğalmasına ve yerleşmesine zemin hazırlayabilir. Bu durum, ilerleyen süreçte tedavisi daha güç enfeksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabilir” dedi.

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