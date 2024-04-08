Bayramda sağlıklı beslenme tavsiyeleri! Kahvaltıyı abartmayın, akşam çok yüklenmeyin

Ramazan Bayramı’nda sabah güne hafif ve doğal bir kahvaltı ile başlanması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Funda Budak, “Yağlı, fazla şekerli yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz” dedi.

Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan diyetisyen Funda Budak, dengeli beslenmenin hayatın her döneminde olması gerektiğini belirtti.

“BAYRAM KAHVALTISI HAFİF VE DOĞAL OLMALI”

Safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ramazan ayında ortaya çıktığının altını çizen diyetisyen Budak, bayramda problem yaşamamak için beslenme önerilerinde bulundu. Budak, şu hatırlatmaları yaptı:

“Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, diyareye (ishal), midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilir. Bayram sabahı aileyle yapılacak o güzel kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda ilkelerine dikkat edilmelidir. Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz.”

“HER BESİN GRUBUNDAN TÜKETİLMELİ”

Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemesi gerektiğini belirten Budak, “Ancak ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir. Sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır. Her ana öğünde besin gruplarının her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışılması gerekir. Yine bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın” ifadelerini kullandı.

“SABAH 30 AKŞAM 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPILMALI”

Vatandaşların mümkün olduğunca hareket etmelerinin kendileri için faydalı olacağına değinen Budak, “Hareket ederek aldığınız fazla kalorileri yakmaya çalışın, ancak oruç tutulan bir aylık bir sürenin ardından bu sıcak günlerde hareket yapmak adına sağlığınızı bozmayın, dozu iyi ayarlayın. Günlük sabah 30, akşam 30 dakikalık yürüyüşler size destek olacaktır. Bunun yanında sebze ve meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın, aralarda meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık gibi sebzeler ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır. Bol tahıllı ekmek, tam tahıllı ekmek tüketin. Bu sıcak yaz günlerinde ihtiyacınız olan sıvı ihtiyacı oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır. Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,5 -3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın. Bu duygularla tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.