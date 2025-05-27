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Bel fıtığı yaşı 15'e düştü! Gençler arasında yaygınlaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bel fıtığı yaşı 15&#039;e düştü! Gençler arasında yaygınlaşıyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayat tarzı değişiklikleri ve hareketsizlik, ileri yaşlarda görülen bel ve sırt problemlerini daha erken yaşlara çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Tablet, telefon veya bilgisayar başında hareket etmeden uzun saatler geçirmek, sporda yanlış teknikle ağırlık kaldırmak, fazla kilolu olmak… Bütün bunlar ve daha pek çok faktör sebebiyle bel bölgesinin omurları arasında yer alan diskler kayma veya yırtılma sonucu, sinirler ile omuriliğin geçtiği kanala doğru yer değiştiriyorlar. Bel fıtığı olarak adlandırılan bu tabloda disklerin sinire baskı yapmaları sebebiyle gelişen bel ağrısı, bacaklara yayılan ağrı, uyuşukluk ve kas zayıflığı gibi problemler, hastaların günlük aktivitelerini ciddi boyutlarda kısıtlayabiliyor. Genellikle 30-50 yaş arasında başlayan bel fıtığının son yıllarda katlanarak artan bir oranda yükseldiği belirtiliyor.  

Acıbadem International Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir,  üstelik bel fıtığının son senelerde gençler arasında da giderek daha sık görüldüğüne dikkat çekerek “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırması’na göre;  15 yaş ve üzeri kişilerde son 12 ay içinde bel bölgesi sorunlarının görülme oranı yüzde 29,7 olarak belirlenmiş.  Ülkemizde, 15-49 yaş aralığındaki kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada da; bel ağrısı nedeniyle tanı alanların yüzde 67,5’ine bel fıtığı teşhisi konulduğu bildirilmiş.  Bu veriler, Türkiye’de her yıl bel fıtığı tanısının ne kadar yüksek oranda olduğunu ve görülme yaşının ne kadar düştüğünü göstermektedir” diyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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