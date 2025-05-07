Bu hareketleri yapamayanlar dikkat! 30 saniyelik test hayatınızı değiştirebilir

TikTok’ta Medifectious adıyla tanınan İngiliz doktor, 30 saniyelik basit bir el testiyle beyinde tümör gibi ciddi sağlık sorunlarının olup olmadığını ortaya çıkarabileceğini iddia etti. Doktorun videosu saniyeler içinde yüz binlerce kez izlenirken yapılan test sosyal medyada çok konuşuldu.

İngiliz bir doktor TikTok hesabında gösterdiği ilginç testle çok konuşuldu. 30 saniyelik el testi, kişinin beyninde tümör veya ciddi bir sağlık sorunu olup olmadığını gösteriyor.

Hareket, bir elin avuç içinin diğer avuç içinde birkaç saniye boyunca hızla yukarı aşağı çevrilmesini ve ardından ellerin değiştirilip tekrarlanmasını içeriyor.

HAREKETLERİ YAPAMIYORSANIZ BİR SORUN OLABİLİR!

Söz konusu hareketleri yapamama durumu, disdiadokokinezinin (beynin koordinasyonunu kontrol eden kısmı olan serebellumda bir sorun olduğunun) bir işareti olarak kabul ediliyor.

30 saniyelik el testini yapamayan kişilerde beyin içindeki dokuya baskı yapan bir tümör veya sinirlerin kendisinde bir sorun görülmesi de muhtemeldir.

HASTALAR HAREKETLERİ TEKRARLAYAMIYOR

Doktorun viral olan videosuna yorumlar gecikmezken bir kullanıcı, hasta erkek arkadaşının hareketi yapamadığını kaydederek 1 milyondan fazla kez izlendi.

Medifectious ismiyle tanınan doktor, hareketi gösterdiği videosunda, "Herkesin bunu yapabilmesi gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız, mutlaka muayene olmanız gerekebilir.'' şeklinde konuştu.