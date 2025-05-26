Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Eskişehir'de mide ağrısı, bulantı ile iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürürken küçük hasta acil ameliyata alındı.

Eskişehir’de çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 9 yaşındaki çocuğa doktorlar tarafından endoskopik ve radyolojik muayeneler yapıldı. İncelemeler sonucunda, 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinde devasa bir saç yumağı bulunduğu tespit edildi.

SAÇ YEME ALIŞKANLIĞI SONUCU BİRİKTİ

Tıp literatüründe 'bezoar' olarak adlandırılan ve genellikle uzun süreli saç ya da yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu belirtilen kitleyle ilgili Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından cerrahi işlem gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası birkaç gün boyunca gözlem altında tutulan hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği öğrenildi.

''KİTLE O KADAR BÜYÜMÜŞ Kİ, MİDEYİ TAMAMEN DOLDURMUŞ''

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Op. Dr. Berkay Tekkanat, "Hastamızın uzun süredir saç yutma alışkanlığı olduğu öğrenildi. Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum, hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki, mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

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