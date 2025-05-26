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Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de mide ağrısı, bulantı ile iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürürken küçük hasta acil ameliyata alındı.

Eskişehir’de çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 9 yaşındaki çocuğa doktorlar tarafından endoskopik ve radyolojik muayeneler yapıldı. İncelemeler sonucunda, 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinde devasa bir saç yumağı bulunduğu tespit edildi.

Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü - 1. Resim

SAÇ YEME ALIŞKANLIĞI SONUCU BİRİKTİ

Tıp literatüründe 'bezoar' olarak adlandırılan ve genellikle uzun süreli saç ya da yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu belirtilen kitleyle ilgili Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından cerrahi işlem gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası birkaç gün boyunca gözlem altında tutulan hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği öğrenildi.

Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü - 2. Resim

''KİTLE O KADAR BÜYÜMÜŞ Kİ, MİDEYİ TAMAMEN DOLDURMUŞ''

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Op. Dr. Berkay Tekkanat, "Hastamızın uzun süredir saç yutma alışkanlığı olduğu öğrenildi. Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum, hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki, mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

Bulantı ve ağrı şikayetiyle başvurmuştu! Midesinden çıkanlar hayrete düşürdü - 3. Resim

''ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR TABLO''

Operasyonda görev alan bir diğer cerrah Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise, şunları söyledi:
"Bezoar oluşumu, özellikle çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülen bir tablo. Ancak son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşımıza çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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