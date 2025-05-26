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Haberler > Sağlık > Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü

Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da yıllar boyunca günde en az 3 litre kola içen bir adamın mesanesinden çıkan şey doktorları bile hayrete düşürdü. Olayın ardından konuşan doktorlar, fazla miktarda gazlı içecek tüketiminin zararlarına dikkat çekti.

İlginç olay, Brezilya’da günde 3 litre civarında kola içen bir adamın başına geldi. Uzun yıllar boyunca aşırı miktarda gazlı içecek tüketen adam ağrı, bulantı ve idrarda kan görme gibi şikayetlerle doktora başvurdu.

Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü - 1. Resim

34 TANE BİRDEN ÇIKARILDI

Kontrollerden geçirilen adamın mesanesinde 34 adet büyük böbrek taşı olduğu tespit edildi. Ürolog Dr. Thales Andrade’nin gerçekleştirdiği operasyonla adamın böbrek taşları temizlenirken doktor, fazla şeker ve fosforik asit içeren gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum miktarını artırarak böbreklerde taş oluşumunu hızlandırdığını belirtti.

Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü - 2. Resim

Bununla birlikte Dr. Andrade, aşırı gazlı içecek tüketiminin böbrek sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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