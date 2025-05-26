Günde 3 litre kola içiyordu! Mesanesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 09:58 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 10:04 - Güncelleme:

Brezilya’da yıllar boyunca günde en az 3 litre kola içen bir adamın mesanesinden çıkan şey doktorları bile hayrete düşürdü. Olayın ardından konuşan doktorlar, fazla miktarda gazlı içecek tüketiminin zararlarına dikkat çekti.

İlginç olay, Brezilya’da günde 3 litre civarında kola içen bir adamın başına geldi. Uzun yıllar boyunca aşırı miktarda gazlı içecek tüketen adam ağrı, bulantı ve idrarda kan görme gibi şikayetlerle doktora başvurdu. 34 TANE BİRDEN ÇIKARILDI Kontrollerden geçirilen adamın mesanesinde 34 adet büyük böbrek taşı olduğu tespit edildi. Ürolog Dr. Thales Andrade’nin gerçekleştirdiği operasyonla adamın böbrek taşları temizlenirken doktor, fazla şeker ve fosforik asit içeren gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum miktarını artırarak böbreklerde taş oluşumunu hızlandırdığını belirtti. Bununla birlikte Dr. Andrade, aşırı gazlı içecek tüketiminin böbrek sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. İlgili Haber Otobüs durağında dehşet! Engelli kıza kabusu yaşattılar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı