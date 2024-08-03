Burun ameliyatı olacaklar dikkat! Operasyon öncesi mutlaka okuyun

Burun estetiği bazen doğal olmayan sonuçlara yol açıyor. Oysa işinin ehli uzmanlar tarafından yapıldığında güzel bir görünüm kazanmak mümkün. Bu operasyonu yapacak kişilerin aklına ise bazı sorular takılıyor. Merak edilenleri Op. Dr. Elvin Alaskarov cevaplıyor.

OP. Dr. Elvin Alaskarov, burun estetiği yaptırmak isteyenleri aklına takılanlara tek tek cevap verdi.

1. Burun estetiği hangi yaşlar arasında yapılır? Özellikle kimlere önermiyorsunuz?

Burun estetiği (rinoplasti) genellikle kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşından sonra yapılması uygun görülür. Bu yaş, yüz ve burun gelişiminin tamamlandığı dönem olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda, özellikle burun yapısında ciddi deformiteler veya fonksiyonel problemler varsa, bu ameliyat daha erken yaşlarda da yapılabilir. Bununla birlikte, rinoplasti hamile kadınlara, aktif sigara içenlere, ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan kişilere ve ameliyat sonrası bakım talimatlarına uymakta zorlanabilecek kişilere önerilmez.

2. Burun ameliyatı nefes alma sorununu da çözer mi?

Evet, burun ameliyatı estetik kaygılar dışında, fonksiyonel amaçlarla da yapılabilir. Nefes alma sorunları genellikle burun içindeki yapısal problemlerden kaynaklanır. Rinoplasti sırasında, septum deviasyonu (burun içinde eğrilik), konka hipertrofisi (burun eti büyümesi) veya diğer yapısal anomaliler düzeltilerek nefes alma problemleri çözülebilir. Bu tür operasyonlara septorinoplasti denir.

3. Ameliyatın mevsimsel bir kısıtlaması var mı?

Rinoplasti için mevsimsel bir kısıtlama yoktur ve yılın herhangi bir döneminde yapılabilir. Ancak, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde direkt güneş ışığından kaçınmak, aşırı sıcak veya soğuk havalardan korunmak önemlidir. Yaz aylarında ameliyat olmayı düşünen hastaların güneşten korunmak için daha dikkatli olmaları gerekebilir. Kış aylarında ise grip veya soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak önemlidir.

AMELİYAT SÜRECİ İLE İLGİLİ SORULAR

1. Burun ameliyatı şiddetli ağrı yapar mı?

Rinoplasti genellikle şiddetli ağrıya neden olmaz. Ameliyat sonrası hafif ila orta dereceli ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir, ancak bu durum genellikle reçete edilen ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Çoğu hasta, birkaç gün içinde ağrının azaldığını belirtir.

2.Ödem ve morarma ne kadar sürede geçer? Operasyon geçirenlerin tamamında meydana gelir mi?

Ödem (şişlik) ve morarma, rinoplasti sonrası sık görülen durumlardır. Şişlik genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde belirgin hale gelir ve ilk hafta içinde en yüksek seviyeye ulaşır. Çoğu hasta, ödemin büyük bir kısmının iki hafta içinde azaldığını fark eder, ancak tamamen geçmesi birkaç ay sürebilir. Morarma ise genellikle kullanılan yeni cihazlar sayesinde az veya hiç görülmüyor.

3. Tamponu çıkarmak çok acılı bir işlem midir?

Modern rinoplasti tekniklerinde kullanılan tamponlar genellikle silikon ve yumuşak materyallerden yapılır, bu nedenle çıkarılması genellikle çok acılı bir işlem değildir. Hastalar, tampon çıkarılırken hafif bir rahatsızlık hissedebilirler, ancak bu işlem genellikle kısa sürer ve doktorunuz tarafından nazikçe yapılır.

4. Burun ameliyatı sonrası burun düşme diye bir durum var mı?

Burun ameliyatı sonrası "burun düşmesi" nadir bir durumdur ve genellikle cerrahın deneyimine ve uygulanan tekniğe bağlıdır. Burun yapısının yetersiz desteklenmesi veya uygun iyileşme sürecinin takip edilmemesi durumunda böyle bir risk olabilir. Deneyimli bir cerrah tarafından yapılan rinoplasti ve doğru postoperatif bakım ile bu risk minimaldir.

5.Burun estetiği ameliyatı sonrasında nelere dikkat etmek gerekir? Kaçınılması gereken ve yapılması gereken şeyler neler?

Rinoplasti sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

- İlk hafta başınızı yüksekte tutarak uyuyun.

- İlk 4 hafta ağır egzersiz ve fiziksel aktivitelerden kaçının.

- Buruna darbe almaktan kaçının.

- Direkt güneş ışığından korunun ve güneş kremi kullanın.

- Burun içi temizliğini doktorunuzun önerdiği şekilde yapın.

- Sigara ve alkol tüketiminden kaçının, çünkü iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilirler.

6. Burun estetik ameliyatı sonrası iyileşmeyi hızlandırmak mümkün mü?

İyileşme sürecini hızlandırmak için:

- Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatle uyun.

- Bol su için ve dengeli beslenin.

- Yeterli uyku ve dinlenme sağlayın.

- Sigara ve alkol tüketiminden kaçının.

7.Burun ameliyatı sonrası bakım önerileriniz nedir?

- İlk birkaç gün soğuk kompres uygulayarak şişliği azaltmaya yardımcı olun.

- Başınızı yüksekte tutarak uyuyun ve gündüzleri de mümkünse yüksekte tutun.

- Doktorunuzun verdiği ağrı kesici ve antibiyotikleri düzenli olarak kullanın.

- Buruna darbe almaktan kaçının ve kalabalık ortamlarda dikkatli olun.

- Burun temizliği için doktorunuzun önerdiği spreyleri kullanın.

- İyileşme sürecinde beslenmenize dikkat edin, bol su içerek vücudunuzun toparlanmasına yardımcı olun.

Rinoplasti, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kapsamlı etkiler oluşturabilir. Başarılı bir sonuç için doğru cerrahı seçmek ve ameliyat öncesi ve sonrası süreçte doğru bilgilendirilmek büyük önem taşır.