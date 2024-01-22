Buzullarda saklı ‘zombi virüsü’ yeniden canlanıyor! Yeni bir salgını tetikleyebilir

22 Ocak 2024 12:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 12:33

Dünya yeni bir pandemi tehdidiyle karşı karşıya. Yapılan çalışmada uzmanlar, binlerce yıldır donmuş buzullarda hapsolmuş mikropların artan gemicilik faaliyetleriyle birlikte yeni bir salgına yol açabileceğini söyledi.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmada ‘zombi virüs’ olarak adlandırdıkları Methuselah mikroplarını yakından izlemeye karar verdiklerini duyurdu. Kutuplarda incelemelere başlayan uzmanlar yeni salgına dikkat çekti.

“SALGIN POTANSİYELİNE SAHİP VİRÜSLER VAR”

Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik uzmanı Jean-Michel Claverie, “Şu anda pandemi tehditlerine ilişkin analizler yapılıyor, güney bölgelerde ortaya çıkıp daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Claverie, “Kuzeyde ortaya çıkabilecek ve daha sonra güneye yayılabilecek bir salgına çok az dikkat edilmişti. Bence bu bir ihmal. Orada insanları enfekte etme ve yeni bir hastalık salgını başlatma potansiyeline sahip virüsler var” dedi.

YENİ PANDEMİ UYARISI

Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans da bu görüşü destekledi. Koopmans açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Donmuş topraklarda hangi virüslerin yattığını bilmiyoruz ama bence bir hastalık salgınını tetikleyebilecek bir virüs olma riski var. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymak zorundayız.”

48 BİN 500 YILLIK VİRÜS

2014 yılında Claverie, Sibirya'da canlı virüsleri izleyen bir çalışma yapmış ve bu mikropların binlerce yıldır buzullarda gömülü olmasına rağmen halen tek hücreli organizmaları enfekte edebildiklerini keşfetmişti. Geçen yıl yapılan çalışmada ise Sibirya'daki yedi farklı bölgeden toplanan mikrop ve virüsler incelenmişti. Sonucunda ise kültürlenmiş hücrelerin enfekte olabileceği tespit edilmişti. Kullanılan virüs örneklerinden birinin 48 bin 500 yaşında olduğu belirtilmişti.

“İNSANLAR İÇİN RİSK TAŞIYOR”

Claverie konuyla ilgili ayrıca “İzole ettiğimiz virüsler sadece amipleri enfekte edebiliyordu ve insanlar için herhangi bir risk oluşturmuyordu. Ancak bu, şu anda donmuş halde bulunan diğer virüslerin insanlarda hastalıklara yol açamayacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“ETKİLERİ FELAKET OLABİLİR”

Uzmanlar bu virüslerin soğuk, karanlık ve oksijensiz donmuş topraklarda bulunduğuna fakat iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Çalışmayı yürüten Claverie, “En acil riski oluşturan şey doğrudan donmuş toprakların erimesi değil. Tehlike başka bir küresel ısınma etkisinden kaynaklanıyor: Kutup deniz buzunun ortadan kalkması. Bu da Sibirya'da gemicilik, trafik ve endüstriyel gelişimin artmasına olanak sağlıyor. Büyük madencilik operasyonları planlanıyor ve petrol ve cevher çıkarmak için derin donmuş toprakta büyük delikler açılacak. Bunlar, orada hala gelişmekte olan büyük miktarda patojeni serbest bırakabilir. Madenciler içeri girip virüsleri soluyabilir, etkileri ise felaket olabilir” şeklinde konuştu.