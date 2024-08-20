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Çiçek aşısı olanlar dikkat! Maymun çiçeğine karşı ikinci doz şart

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çiçek aşısı olanlar dikkat! Maymun çiçeğine karşı ikinci doz şart

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği hastalığı için uzmanlar uyarıda bulundu. İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, çiçek aşısı olanlara ikinci doz gerektiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresinin, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan 6-14 günlük dönem olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan “İlk belirtiler ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), sırt ağrısı, miyalji (kas ağrıları) ve yoğun hâlsizliktir. Bu belirtiler ilk beş gün ön plandadır. Lenf düğümlerinin şişmesi suçiçeği, kızamık ve çiçek hastalığında bu kadar ön planda olmadığından maymun çiçeği hastalığı için teşhisi destekleyici belirti olarak kabul edilebilir” dedi.

Hastalığın teşhisinde doğruluğu ve duyarlılığı sebebiyle ağırlıklı olarak PCR testinin kullanıldığını aktaran Dr. Karahan “Geliştirilen bazı antivirallerin kesin olmamakla birlikte maymun çiçeği hastalığında etkili olabileceği belirtilmektedir. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) çiçek hastalığı veya maymun çiçeği enfeksiyonu için yüksek risk taşıyan 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde çiçek hastalığının ve maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için bir aşıyı onaylamıştır. Genellikle dört hafta arayla iki dozluk bir seri hâlinde uygulanır. Geçmişte çiçek aşısı olmuş kişilerin sadece bir doza ihtiyacı olabilir” diye anlattı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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