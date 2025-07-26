Covid-19 aşılarına dair çarpıcı rapor! Veriler güncellendi, tartışmalar yeniden alevlendi

Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan yeni araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre; her 5.400 aşı dozu, yalnızca bir ölümü önledi. Bu rakam, 2021 yılı tahminlerine göre oldukça düşük.

Covid-19 pandemisi döneminde uygulanan aşılar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tartışma konusu oldu. Aşıları destekleyenler kadar kendisini 'aşı karşıtı' olarak tanımlayan milyonlarca insan, pandeminin sona ermesiyle birlikte 'aşılar koronavirüs kaynaklı ölümleri ne kadar önledi?' tartışmasına tutuştu.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma ise bu konuda oldukça çarpıcı veriler ortaya koydu. Buna göre; 2020 ile 2024 yılları arasında dünya genelinde uygulanan milyarlarca doz aşı, çoğunluğu yaşlı bireylerden oluşan yaklaşık 2,5 milyon kişinin hayatını kurtarmış olabilir.

Yani koronavirüs aşılarının küresel etkisi, önceki tahminlerden daha sınırlı olabilir.

HER 5.400 DOZDA BİR ÖLÜM ÖNLENDİ

JAMA Health Forum’da yayımlanan çalışmaya göre; dünya çapında yapılan her 5.400 aşı dozunun yalnızca bir ölümün önlenmesine katkı sağladığı hesaplandı. Bu rakam, pandeminin ilk dönemlerinde yapılan ve aşıların yalnızca 2021 yılında 20 milyon canı kurtardığını öne süren tahminlerle kıyaslandığında oldukça düşük.

KURTARILAN HAYATLARIN ÇOĞU YAŞLILARA AİT

Araştırmada yer alan veriler, aşıların önlediği ölümlerin yüzde 90’ının 60 yaş ve üzeri bireyler arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Ayrıca ölümlerin yüzde 82’si, kişilerin henüz virüse yakalanmadan önce aşılandığı durumlarda önlenmiş oldu.

AŞI KARŞITLARINA DA ELEŞTİRİ

Çalışmanın baş yazarı olan Stanford Üniversitesi epidemiyoloğu Prof. John P. A. Ioannidis, araştırmanın hem aşıların etkisini abartılı şekilde öven hem de aşıların kitlesel ölümlere yol açtığını iddia eden uç görüşleri dengelediğini belirtti.

Prof. Ioannidis, genç nüfusu hedefleyen zorlayıcı aşı politikalarının, ağır hastalık riski taşıyan yaşlıların aşıya erişimini sınırlayarak aşıların asıl fayda potansiyelini düşürdüğünü de vurguladı.

PANDEMİDE 7 MİLYON CAN KAYBI

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2020-2024 yılları arasında koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 7 milyon insan hayatını kaybetti. Yapılan araştırma, 'aşıların bu ölümlerin yalnızca küçük bir kısmını engelleyebildiği' ortaya konmuş oldu.