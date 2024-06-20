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“Delirten" ağrıdan ameliyatla kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Delirten&quot; ağrıdan ameliyatla kurtuldu

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk arasında “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığından mustarip 40 yaşındaki Burcu Burcu Atabeyoğlu, hastalıktan ameliyat sayesinde kurtuldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Trabzon’da yüzündeki ağrıyı diş ağrısı sanan ancak yapılan tetkikler sonucunda sinir ağrısı çektiği belirlenen Burcu Atabeyoğlu, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

40 yaşındaki Atabeyoğlu, 2020’de yüzünün sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikâyetine tam çözüm bulamadı.  Atabeyoğlu, bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu.

Opr. Dr. Ali Samet Topsakal’ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Atabeyoğlu’na halk arasında “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) teşhisi konuldu. Burcu Atabeyoğlu, Dr. Topsakal ve ekibinin yaptığı 3 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Atabeyoğlu, “Yüzümün sağ tarafında yanağımda oluşan bir şey, bildiğiniz elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerimin çoğu; rapor alıyordum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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