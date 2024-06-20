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Merdiven altından uzak durun! Yanlış güneş gözlüğü seçiminde sarı nokta hastalığı riski

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merdiven altından uzak durun! Yanlış güneş gözlüğü seçiminde sarı nokta hastalığı riski

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında güneş gözlüğü seçimi için uyaran uzmanlar, merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -  Yaz aylarında en çok kullandığımız aksesuar olan güneş gözlüğü seçiminde gözlük camının kalitesinin çok önemli olduğunu söyleyen Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, Gözlük camının amacı ultraviyole ışınlar dediğimiz UVA ve UVB ışınlardan gözü korumaktır.

Gözlük gözün kornea ve kurucu elemanlarından geçtikten sonra göz retinasına çok az miktarda ulaşmasını sağlamak ve burada oluşabilecek kalıcı hasarı engeller.

Kötü camlar da ışığı süzmezse gözbebeğini büyüteceği için fayda değil de çok fazla zarar verebilir. İleri dönemde sarı nokta hastalığını hızlandırabilir. Retina hücrelerinde tahribat oluşturabilir. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Güneş gözlüğü, süs değil koruma amacı taşımalıdır” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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