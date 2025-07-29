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Denize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Denize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz sahillerinde denize girenler vücudunda kızarıklarla çıkıyor. Acilleri dolduran şikayet hakkında konuşan uzman isim Mehmet Gökoğlu, su sıcaklığının yükselmesiyle zararlı organizmaların sayısının arttığını söyledi.

Türkiye, rekor sıcaklıklara sahne olmaya devam ediyor. 41 şehirde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı, serinlemek isteyenler denizlere akın etti. Ancak Akdeniz sahillerinde denize girenler vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurdu. 

Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, artan hava sıcaklıklarının deniz suyunu olağan dışı seviyelere taşıması.

Denize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu - 1. Resim

DENİZ SUYU BİLE 31 DERECE!

Antalya’da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 31 dereceyi gördü. Yüksek sıcaklık, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açtı.

Denize giren yara döküyor! Aciller doldu taştı... Nedeni belli oldu - 2. Resim

EKOL TV'ye konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıcaklıkların deniz ekosistemini tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, zararlı organizmaların sayısı da artıyor. Özellikle eski şamandıra iplerinde ve mantar bariyerlerde bulunan bazı mikroorganizmalar, ciltle temas ettiğinde elektrik çarpmasına benzer bir his, yanma ve kaşıntı oluşturabilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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