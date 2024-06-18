Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Denize girenler dikkat! Yüzücü kulağı tehlikesi baş gösterdi...

Denize girenler dikkat! Yüzücü kulağı tehlikesi baş gösterdi...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Baklacı; yaz aylarında artış gösteren dış kulak yolu enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Baklacı, özellikle yüzücü kulağı olarak bilinen duruma dikkat çekti. Bu belirtiler varsa dikkat, işte uygulanan tedavi yöntemleri...

Doç. Dr. Baklacı, yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu belirtti. Havuz ve deniz suyu, sık dış alma alışkanlıklara dikkat çeken Baklacı, "Yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonu oranları artış göstermekte. Bunun nedenleri arasında daha çok havuz suyu, deniz suyu teması, sık duş alma alışkanlığı gibi aktiviteler yer almaktadır. Bu gibi durumlarda normalde olması gereken dış kulak neminden daha fazla neme maruz kalıyoruz. Mikropların da çoğalması için bir ortam hazırlamış oluyoruz. Bu durum da dış kulak yolu iltihaplarının artışına neden olmakta" dedi.

Denize girenler dikkat! Yüzücü kulağı tehlikesi baş gösterdi... - 1. Resim

'YÜZÜCÜ KULAĞI'NA DİKKAT!

Baklacı, sık yüzmenin ve kirli su temasının enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti. Baklacı, "Özellikle kirli su temasıyla birlikte dış kulak yolumuz patojenlere karşı bir yatkınlık kazanıyor. Sık yüzenlerde, işitme cihazı kullananlarda, dış kulak yolu egzaması gibi dış kulak yolu enfeksiyonları biraz daha ağır seyredebiliyor. Bunların kronik hale gelmesiyle birlikte yüzücü kulağı denilen tablo meydana geliyor. Bu tablo normal dış kulak yolu enfeksiyon iltihaplarına göre daha ağır ve uzun süre tedavi gerektiriyor. Tekrarlama oranı daha fazla oluyor" dedi.

Denize girenler dikkat! Yüzücü kulağı tehlikesi baş gösterdi... - 2. Resim

ŞİKAYETLERİ AYNI

Enfeksiyon belirtileri ve tedavi süreci hakkında da bilgi veren Baklacı, "Dış kulak yolu enfeksiyonlarında semptomlar genellikle ağrı, kulak akıntısı, kulakta kaşıntı, kızarıklık ve kulakta dolgunluk gibi şikayetlerle hastanemize başvurmakta. Tedavi süreci şöyle; dış kulak yolumuza tatbik edeceğimiz antibiyotikler, ağrı kesiciler ve ödem damlaları, daha ağır olgularda ağızdan alınan ilaçlarla ve destek tedavileri uygulamaktayız. Bu süreçte hasta kesinlikle dış kulak yoluna travma uygulamamalı ve yine sudan korunmayı öneriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denize girenler dikkat! Yüzücü kulağı tehlikesi baş gösterdi... - 3. Resim

KULAK TIKACI KULLANIMI ÖNEMLİ

Kulak sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri vurgulayan Baklacı, "Kirli suya maruz kaldıysak veya kirli suya maruz kalacağımız ortamlarda su aktiviteleri yapıyorsak mutlaka kulaklarımızı kulak tıkaçları ile tıkamalıyız. Travma uygulayacak hareketlerden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Feci kaza: Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen sahneden düştüAsansör kazalarının nedeni bakımsızlıksa yönetici de suçlu demektir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Skolyoz hastalığından kurtuldu, boyu bir günde 5 santim uzadı - SağlıkHastalığından kurtuldu, boyu bir günde 5 santim uzadıAfrika’nın Ümran ablası... Sağlık turizmcisinin yeni hedefi Nijerya - SağlıkSağlık turizmcisinin yeni hedefi NijeryaTürkiye'nin ilk robotik cerrahi eğitim merkezini açıyor - SağlıkTürkiye'nin ilk robotik cerrahi eğitim merkezini açıyorSerinlemek isterken hasta olmayın! Musluk suyundan buz yapmayın - SağlıkSerinlemek isterken hasta olmayın! Musluk suyu uyarısıEn çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttı - SağlıkEn çok kalp ve damar hastalıklarından ölüyoruz! 2023 Yılında ölüm sayısı yüzde 4,1 arttıBayram beslenmesinde mini tavsiyeler - SağlıkBayram beslenmesinde mini tavsiyeler
Sonraki Haber Yükleniyor...