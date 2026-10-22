Dilindeki yara geçmeyince doktora gitti, gerçekle yüzleşti

Ordu’da dilindeki iyileşmeyen yara nedeniyle hastaneye başvuran 61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı’ya kanser teşhisi konuldu. Hastanın dilindeki tümör, yaklaşık 6 saat süren ameliyatla çıkarılırken her iki boyundaki lenf bezlerine de müdahale edildi.

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61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı, dilinde uzun süre iyileşmeyen yara şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kanser tanısı aldı. Patolojik inceleme sonucunda kanser saptanması üzerine cerrahi tedavisi planlanan hastanın dilindeki tümör, yaklaşık 6 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Operasyon kapsamında her iki boyundaki lenf bezlerine yönelik cerrahi işlem de gerçekleştirildi.

TÜMÖR 6 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Hastanın ameliyatı, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanları Prof. Dr. Hakan Korkmaz ve Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda dildeki tümörlü doku çıkarılırken, boyun bölgesindeki lenf bezlerine yönelik iki taraflı boyun diseksiyonu da uygulandı. Bu kapsamda her iki boyundaki lenf nodları cerrahi olarak çıkarıldı.

TEDAVİ PLANI HASTALIĞIN YAYILIMINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hakan Korkmaz, dil bölgesindeki tümörlerin tedavisinde hastalığın özelliklerinin ve yayılım durumunun dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Dil bölgesindeki tümörlerde tedavi planı, yapılan muayene ve tetkiklerin sonuçlarına göre oluşturulur. Cerrahi tedavide tümörlü dokunun çıkarılmasının yanı sıra boyun bölgesindeki lenf bezlerinin de değerlendirilmesi önem taşır. Uygulanacak işlemlerin kapsamı, hastanın klinik bulguları doğrultusunda belirlenir" dedi.

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"İYİLEŞMEYEN DİL YARALARI MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ"

Prof. Dr. Hakan Korkmaz; dilde uzun süre iyileşmeyen yaraların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Dil ve ağız içinde oluşan, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen yaraların uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Bu tür lezyonların erken dönemde incelenmesi, tanının doğru şekilde konulması ve uygun tedavinin planlanması açısından önem taşır" diye konuştu.

"YARAM İYİLEŞMEYİNCE DOKTORA BAŞVURDUM"

Tedavi sürecini anlatan Celalittin Bıçakçı ise "Dilimdeki yaranın iyileşmediğini fark edince hastaneye başvurdum. Yapılan tetkiklerin ardından tedavi sürecim başladı. Ameliyatımın gerçekleştirilmesinden ve benimle ilgilenen sağlık ekibinden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uzmanlar, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen, büyüyen veya kanayan dil ve ağız içi yaralarının mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Erken tanı, ağız ve baş-boyun bölgesi kanserlerinde tedavi sürecinin planlanması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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