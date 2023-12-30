Doktorlar menopoz deyip geçti, gerçek bambaşka çıktı: İnanamadım

30 Aralık 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:15

İngiltere’nin Sussex kentinde yaşayan 60 yaşındaki Karen Griffiths, yaşadığı şikayetlerle doktora gitti ancak her şeyin normal olduğu söylendi. Daha sonra aynı semptomları yaşayıp yeniden hastaneye gidince korkunç gerçek tespit edildi.

MENOPOZDAN KAYNAKLI DEDİLER

Karen Griffiths 2018 yılında kulağında tek taraflı çınlama sesleri duymaya başladı. Aynı dönemde sabahları baş ağrısı, koordinasyonunu kaybetme ve konuşma güçlüğü gibi problemler yaşadı. Üç yıl boyunca aile hekimini ziyaret etti ancak tüm semptomların menopozdan kaynaklandığı belirtilerek eve gönderildi.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Daha sonra Karen’in kulağındaki çınlama sesleri onu uyandıracak kadar yüksek bir boyuta ulaşınca bir başka uzmanına gitti. Girdiği MR sonrasında ise beyninde büyük bir damara baskı yapan bir kitle olduğu söylendi. İyi huylu tümör, cerrahlar tarafından kısmen çıkarıldı.

Karen Griffiths

“BAŞLANGIÇTA İNANAMADIM”

Üç yıldır belirtiler yaşadığını söyleyen Karen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Uzun süredir semptomlardan muzdariptim ve giderek kötüleşti. Bunun yanı sıra menopoza giriyordum ve bunun baş ağrısı, beyin sisi ve konsantrasyon güçlüğü yaptığı çok iyi biliniyor. Gözden kaçan en önemli şeylerden biri de sabahları uyandığımda baş ağrısı çekiyor olmamdı. Daha sonra kulak çınlaması o kadar şiddetlendi ki aile hekimine başvurdum. Bir sonuç bulunmadı. Belirtiler tekrarlayınca tekrar gittim ve tarama için sevk edildim. Beynimde bir kitle olduğu ve bir beyin cerrahına sevk edilmesi gerektiği söylendi. Tümörün iyi huylu olduğu ancak bir damara baskı yaptığı belirtildi. Beyin cerrahı bana diğer şeylerin yanı sıra hayati riskleri de içeren riskler konusunda tavsiyelerde bulundu. Başlangıçta inanamadım ve hiçbir şey olmamış gibi kendimi işime verdim. Kimseye söylemedim, annemin bilmesini istemedim, bu onun için çok üzücü olurdu.”

DÜZENLİ KONTROLLERE GİDİYOR

Karen, daha sonra İngiltere Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'nde tümörünün alınması için bir ameliyat geçirdi. Sonrasında verdiği röportajda ise “Tümörün konumu ve ameliyatın bir sonucu olarak hala gece nöbetleri geçiriyorum. Ayrıca beynin durumunu ve tümörün büyüyüp büyümediğini görmek için her yıl tarama yaptırıyorum” dedi.

Durumu geç fark edilen kadın şimdi rutin kontollere gidiyor ve MR taramaları yaptırıyor.