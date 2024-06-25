Eczacılardan vitamin uyarısı: İnternetten sipariş etmeyin

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, vatandaşları uyardı, internetten vitamin sipariş edenler dikkat...

Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı, yaklaşık 12 bin “gıda takviyesi” adı altında bitkisel ilaç ve vitaminin bulunduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan “Vatandaşlarımız tarafından ‘bitkisel’ denildiği için ‘zararsızdır’ diye düşünülerek rahatlıkla kullanılmaktadır. Hâlbuki bu ürünlerin içinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Üzerlerinde ayrıca ‘ilaç değildir’ ibaresi son derece yanıltıcıdır. Masumca ‘takviye edici gıda’ denilmesi de son derece yanıltıcıdır” dedi.

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"SADECE ECZANELERDE SATILMASI GEREKİR"

İlaç formundaki gıda takviyelerinin yeterince kontrol olmadan, saklanma şartları gözetilmeden kontrolsüzce internette, market ve benzinliklerde satılmaktadır. Ancak sadece eczanelerde satılması gerekir” diye anlattı