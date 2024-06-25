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Hayati uyarı! Yaz sıcağında aşırı soğuk duş almayın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayati uyarı! Yaz sıcağında aşırı soğuk duş almayın
Sağlık, Vücut Sıcaklığı, Dolaşım Sistemi, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirten uzmanlar özellikle kalp hastalarının ani soğuk uygulamasından uzak durması gerektiği uyarısını yaptı.

Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudunun sıcaklığı sabit tutmaya çalıştığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay “Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek damarların soğuğa bağlı olarak büzüşmesine ve dolaşım bozukluğuna sebep oluyor. Bu kasılma tansiyon düşmesi ya da artmasına yol açabiliyor. Eğer damarlarda tıkanıklık varsa, kalbin aşırı çalışmasına bağlı olarak kalp yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu ama soğuk suya girilecekse de bu durum yavaş yavaş olmalı” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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