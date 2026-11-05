Prof. Dr. Canan Karatay, D vitamini eksikliğinin vücudun pek çok sistemini etkileyebileceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Migren, kas ve eklem ağrılarından cilt ve bağırsak sorunlarına kadar birçok rahatsızlıkla D vitamini arasındaki ilişkiye değinen Karatay, “Şikayeti olan herkes D vitaminine baktıracak” dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Sözü YouTube önemli açıklamalarda bulunarak, D vitamini eksikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. D vitamininin yalnızca kemik sağlığı açısından değil, bağışıklık sistemi ve vücuttaki hücrelerin işleyişi bakımından da önemli olduğunu ifade eden Karatay, eksikliğin farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini söyledi.

D vitamininin vücuttaki önemine dikkat çeken Karatay, bu vitaminin her hücrede reseptörlerinin bulunduğunu belirterek, "D vitamini hakikaten çok önemli bir vitamin" ifadelerini kullandı. Karatay, özellikle açıklanamayan şikayetleri bulunan kişilerin D vitamini düzeylerini kontrol ettirmesi gerektiğini savundu.

“ŞİKAYETİ OLAN HERKES D VİTAMİNİNE BAKTIRACAK”

D vitamini eksikliğinin farklı yaş ve yaşam dönemlerinde çeşitli sorunlarla ilişkilendirilebileceğini belirten Karatay, çocuklar, hamileler, ergenler, menopoz dönemindeki kadınlar ve erkeklerde de bu durumun önem taşıdığını söyledi.

D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine değinen Karatay, eksikliğinde vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinin zorlaşabileceğini ifade etti. Karatay, "D vitamini düşük olan çocuklar, hanımlar, hamileler, ergenler, menopozdaki hanımlar, andropozdaki beylerin şikayetleri bitmez" diye konuştu.

Eksikliği egzama, eklem ağrısı, kabızlık yapıyor… Canan Karatay, D vitamini seviyesi için rakam verdi

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MİGREN VE HORMONAL SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

D vitamini eksikliğinin migrenle ilişkili olabileceğini dile getiren Karatay, baş ağrılarının tek bir nedene bağlı gelişmediğini belirtti. B vitaminleri, mineraller ve hormon dengesizliklerinin de migren üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Tiroid hastalıkları, diyabet, yumurtalık sorunları, kısırlık, adet düzensizlikleri ve ergenlik dönemindeki bazı sorunları da değerlendiren Karatay, D vitamininin bu süreçlerde önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

Eksikliği egzama, eklem ağrısı, kabızlık yapıyor… Canan Karatay, D vitamini seviyesi için rakam verdi

CİLT VE BAĞIRSAK HASTALIKLARIYLA İLİŞKİSİNE DEĞİNDİ

Karatay, D vitamini eksikliğinin cilt ve bağırsak sağlığıyla da bağlantılı olabileceğini belirtti. Vitiligo, egzama ve zona gibi cilt rahatsızlıklarının yanı sıra kabızlık, ishal ve geçirgen bağırsak sendromu gibi sorunlara da değindi.

Vücudun savunma mekanizmasının önemini vurgulayan Karatay, D vitamini eksikliğinde yabancı organizmalara karşı mücadelenin zayıflayabileceğini söyledi.

“BAĞIŞIKLIK ZIRHIMIZ ÇÖKMEYECEK”

Çevresel kimyasalların da vücut üzerindeki etkilerine dikkat çeken Karatay; ev temizlik ürünleri, kozmetikler ve tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımının oluşturabileceği risklerden söz etti.

Virüsler, bakteriler, parazitler, ağır metaller ve toksik kimyasallara karşı vücudun savunma mekanizmasının önemine değinen Karatay, "Bağışıklık zırhımız çökmeyecek. En önemlisi de D vitaminidir" ifadelerini kullandı.

Eksikliği egzama, eklem ağrısı, kabızlık yapıyor… Canan Karatay, D vitamini seviyesi için rakam verdi

KAS VE EKLEM AĞRILARI İÇİN D VİTAMİNİ UYARISI

D vitamini eksikliğinin kas ve eklem ağrılarıyla da ilişkili olabileceğini söyleyen Karatay, özellikle diz, bel, sırt ve omuz ağrıları yaşayanların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karatay, "Diz ağrıları, adale ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları, omuz ağrıları... Hakikaten D vitamininin eksikliğine bakılması lazım" dedi.

D VİTAMİNİ SEVİYESİ İÇİN DİKKAT!

Programda D vitamininin kanda hangi seviyede olması gerektiği de gündeme geldi. Karatay, D vitamini değerinin en az 100'ün üzerinde olması gerektiğini savunarak mevcut referans aralıklarının eski bilgilere dayandığını öne sürdü.

D vitamini yüksekliğinden korkulmaması gerektiğini iddia eden Karatay, böbrek sağlığına ilişkin endişelere de değindi. D vitamininin böbrekleri koruduğunu belirten Karatay; prostat, yumurtalık ve beyin sağlığına yönelik etkilerinden de söz etti.

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