Modern hayatın ve teknolojinin getirdiği hareketsizlik, yanlış beslenme ve ekran bağımlılığı en çok çocukların sağlığını etkiliyor. Çocuklarda kronik hastalıkların görülme yaşı düştükçe ortalama ömür beklentisinin de azaldığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, ebeveynleri sarsacak şu uyarıyı yaptı: “İlk defa bir nesil olarak bizler kendimizden önce çocuklarımızın ölümüne şahit olabiliriz.”

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Eskiden sadece ileri yaşlarda görülen kronik hastalıklar artık ilkokul sıralarına kadar indi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek, çocuklarda önlenemez bir hızla artan kronik hastalıkların yeni neslin yaşam süresini kısalttığına dikkat çekerek anne babalara hayati uyarılarda bulundu. Ortaya çıkan tablonun korkutucu ancak bir o kadar da gerçek olduğunu vurgulayan Dr. Sarıçiçek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde günümüz ebeveynlerinin kendi çocuklarının kaybına şahitlik edebilecek ilk nesil olma riskini taşıdığını belirtti.

Erken yaşta kronik hastalık alarmı: Bu neslin yaşam süresi kısalıyor

OBEZİTE 3 KAT, KALP VE TANSİYON 2 KAT ARTTI

Rakamlar, çocuk sağlığındaki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Son yıllarda çocuklarda obezite tam 3 kat artarken, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarında 2 katlık bir yükseliş yaşanıyor. Yetişkin hastalığı olarak bilinen diyabette ise yüzde 40 oranında çarpıcı bir artış görülüyor. Tehlike sadece bununla da sınırlı değil; bugün her 5 çocuktan birinde egzama, her 10 çocuktan birinde ise astım tespit ediliyor. 20 kişilik sıradan bir sınıfa bakıldığında, çocukların en az ikisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yine en az ikisinde ise ciddi davranış sorunları göze çarpıyor.

Erken yaşta kronik hastalık alarmı: Bu neslin yaşam süresi kısalıyor

HER 3 ERGENDEN BİRİNDE ANKSİYETE, KIZLARDA İNTİHAR RİSKİ

Beden sağlığındaki bozulmaya ruh sağlığındaki ağır tablo da eşlik ediyor. Araştırmalar, her 3 ergenden birinin yoğun kaygı bozukluğu (anksiyete) yaşadığını ortaya koyuyor. Özellikle genç kızlar arasındaki veriler ise yürek burkuyor; her 3 ergen kızdan birinin aklından intihar düşüncesi geçerken, 5 genç kızdan biri intihar planı yapıyor ve her 10 kızdan biri intihar girişiminde bulunuyor. Uzmanlar, fiziksel hastalıklar kadar ruhsal çöküntünün de çocukların hayatını tehdit eden sessiz bir salgına dönüştüğüne dikkat çekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nil Sarıçiçek

DEĞİŞTİRMEK ANNE BABALARIN ELİNDE

Hem bedeni hem de ruhu kuşatan bu hastalıkların arkasında ise günlük hayatın içine sızan yanlış alışkanlıklar yatıyor. İşlenmiş ve şekerli gıdalarla beslenme, bozulan uyku düzeni, sokaktan kopup hareketsiz kalma ve saatler süren ekran maruziyeti, çocukları adım adım kronik hastalıklara sürüklüyor. Çocuğun kendisiyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla kurduğu iletişimin zayıflaması da bu süreci derinleştiriyor. Ancak Dr. Nil Sarıçiçek, tablonun karanlık olmasına rağmen çaresiz olmadığımızın altını çiziyor. Hastalıklara yol açan tüm bu risk faktörlerinin aslında değiştirilebilir olduğuna işaret eden Sarıçiçek; anne babalar, doktorlar ve eğitimciler el ele verip bugünden farkındalıkla hareket ederse bu ürkütücü gidişatın tersine çevrilebileceğini ve çocuklara yeniden sağlıklı, uzun bir ömür kazandırılabileceğini vurguluyor.

Erken yaşta kronik hastalık alarmı: Bu neslin yaşam süresi kısalıyor

KENDİNİZİ DEĞİŞTİREREK ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK OLUN

Bu basit tedbirlerle bile çocuklar arasında artan kronik hastalıkların önüne geçmenin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Nil Sarıçicek, “Anne babalar önce kendi hayatlarını düzeltip, davranışlarıyla çocuklarına örnek olarak, daha sonra da çocuklarına yönelik tedbirler alarak bir nesli güvenle sağlıklı erişkin yaşlarına ulaştırabilir” uyarısında bulundu.

Dr. Sarıçicek’in reçetesinde bulunan hayat tarzı değişikliklerine ilişkin öneriler şunlar:

• Bulacağınız her fırsatta çocuğunuzun hareketli olmasını destekleyin. Yakın mesafelere birlikte yürüyün, uzak mesafelerde bir durak önce inip yürüyebilirsiniz.

• Paketli gıdalardan uzak durun, geleneksel tencere yemekleri ile aile sofralarına birlikte oturun.

• Yemekleri televizyon karşısında yemeyin.

• Çocuklarımızın okul menülerine her gün farklı renklerde sebze ve meyve eklemeye çalışın.

• Tek başına telefon veya tablette geçirdiği zamanı birlikte film izleyerek geçirin.

• Uyku kalitesini arttırmak için yatmadan birkaç saat öncesinde ev ışıklarını azaltın.

• Bırakın çocuğunuz kirlensin. Bulduğunuz her fırsatta toprakla, doğa ve hayvanlar ile temasını geliştirin.

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