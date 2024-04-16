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Geceleri uykusuz bırakan hastalık! Demir eksikliği 'huzursuz bacak' sebebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Geceleri uykusuz bırakan hastalık! Demir eksikliği &#039;huzursuz bacak&#039; sebebi

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Genellikle akşam saatlerinde istirahat hâlindeyken bacaklarınızda uyuşma, batma, iğnelenme gibi rahatsız edici duygular mı hissediyorsunuz? Sürekli bacaklarınızı hareket ettirmek mi istiyorsunuz? Eğer bu şikâyetleriniz varsa huzursuz bacak sendromu yaşıyor olabilirsiniz.

Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak “Üremi, demir eksikliği anemisi ve B12 eksikliği en sık görülen sebepler arasında sayılabilir. Ek olarak nöropati, romatoit artrit, diyabet, hipertiroidi, hipotiroidi hastalarında da huzursuz bacak semptomları gelişebilir. Parkinson, multipl skleroz (MS) gibi kronik nörolojik hastalıkların seyrinde de sıklıkla huzursuz bacak semptomları izlenebilir. Ayrıca bazı antidepresanların, antialerjik ve antihistaminik ilaçların ve bazı bulantı ilaçlarının kullanıma bağlı yan etki olarak da benzer şikâyetlerin ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır” dedi.

"bacaklar hareketsizken ortaya çıkıyor"

Çakmak “Huzursuz bacak sendromu, bacaklar hareketsizken ortaya çıkan, ağrılı olmayan ancak sadece bacakları hareket ettirdiğinde belirgin şekilde rahatlama gösteren bir durumdur” diye konuştu. 

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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