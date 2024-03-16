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Haberler > Sağlık > Kahramanmaraş depremi uyku sağlığını bozdu

Kahramanmaraş depremi uyku sağlığını bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş depremi uyku sağlığını bozdu
Deprem, Uyku Bozukluğu, Türk Toraks Derneği, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 11 ildeki yıkım ve acı kayıplar tüm yurdu etkiledi. Yaşanan travmalar derin izlerken bırakırken, uyku sağlığını kötü etkiledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin toplumun tümünün uyku sağlığını bozduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaşanan depremler uzun dönemde depremzedelerin uyku hijyenini bozdu. Hem deprem korkusu hem yetersiz fiziksel şartlar hem de maruz kalınan psikolojik travma deprem kaynaklı uyku bozukluğunun en önemli sebebi” dedi.

Uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede güçlükler, aşırı uyuma isteği, uyku-uyanıklık ritmindeki bozukluklar şeklinde sıralayabileceğimiz uyku bozuklukları dünyadaki her dört kişiden birini etkilediğini aktaran Prof. Dr. Çuhadaroğlu “Dünya Uyku Tıbbı Derneği bu yıl ‘Küresel Sağlık İçin Uykuda Eşitlik’ mottosunu gündeme getiriyor. Küresel ölçekte bakıldığında, toplumun belirli kesimleri, özellikle de azınlıklar, göçmenler, mülteciler ve kadınlar, yeterli ve eşit uyku uyuyamıyor. Bunun yanı sıra, güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, uzun yol şoförleri ve çeşitli sektörlerde vardiyalı çalışan işçiler gibi meslek grupları, yeterli ve kaliteli bir uyku için uygun çalışma şartlarına ihtiyaç duyuyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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