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Gölgede de çarpılabilirsiniz! Sadece sıcak değil nem de hasta ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gölgede de çarpılabilirsiniz! Sadece sıcak değil nem de hasta ediyor
Sıcak Çarpması, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar yüksek sıcaklara karşı uyardı. Nemle birlikte sıcak hava çarpmasının etkisinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, hastalıkların ve bayılmaların artacağını söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -  Yüzyılın sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde uzmanlar yüksek sıcaklık rakamlarına odaklanarak uyarılar yapıyor.

Ancak sıcağa nemin de eşlik ettiği durumlarda, sıcak çarpmasının etkilerinin daha da yüksek olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Esra Nur Kapukaya “İnsan beyninde, hipotalamustaki ısı ayarlama merkezi vücut sıcaklığının artması ile devreye girer. Kalbin pompaladığı kan artar, damarlarda genişleme ve terleme uyarılır. Yüksek nem olduğunda terleme azalır ve terlemenin yetersiz kaldığı durumlarda vücut ısısı giderek artar. Bu durum beyindeki ısı ayarlama merkezinin bozulmasına ve birçok farklı sağlık problemlerinin oluşmasına neden olur” dedi.

Sıcak havanın sadece dışarıda güneş altında dolaşanları değil kapalı ortamda bulananları da etkilediğine işaret eden Dr. Kapukaya, Aşırı sıcaklarda “sıcak senkobu” denilen bayılmaların arttığını dile getirdi.  

Dr. Kapukaya “Deriye giden kan akımı artar ve kanın bacaklarda göllenmesi neticesinde beyine giden kan akımı azalır. Kişinin tansiyonu birden düşer, baş dönmesi ve takiben de bayılma olabilir. Genellikle yaşlılarda görülür. Bol sıvı alma ve serin yerde istirahat önerilir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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