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Görme kaybı inme belirtisi! İhmal etmeyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Görme kaybı inme belirtisi! İhmal etmeyin
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, inmenin beyin damar hastalıkları sonucu vücutta oluşan fonksiyon kaybı olarak ifade edilebilecek bir klinik durum olduğunu söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, inmenin beyin damarlarının tıkanması yada kanaması ile ortaya çıktığını söyledi. İnme belirtilerinin çeşitli şekillerde olabileceğini belirten Prof. Dr. Topçuoğlu “Belirtiler aniden ortaya çıkabileceği gibi, saatler içinde kademeli olarak gelişebilir ya da bazen kişi uykuda inme geçirip belirtilerle uyanabilir” dedi. Prof. Dr. Topçuoğlu, inme belirtilerini şöyle sıraladı: 

• Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı.

• Bilinç bulanıklığı/ani bilinç kaybı. 

• Konuşma ve/veya anlamada güçlük.

• Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı.

• Tek veya iki taraflı görme kaybı, çift görme, ani gelişen baş dönmesi, ani gelişen hafıza kaybı.

• Şiddetli baş ağrısı ve epilepsi nöbeti geçirmek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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