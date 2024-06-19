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Haberler > Sağlık > Kalıcı inme ve felci önlüyor! Yüzlerce hastaya ‘şah damarı tıkanıklığı’ müdahalesi

Kalıcı inme ve felci önlüyor! Yüzlerce hastaya ‘şah damarı tıkanıklığı’ müdahalesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kalıcı inme ve felci önlüyor! Yüzlerce hastaya ‘şah damarı tıkanıklığı’ müdahalesi

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan ‘karotis stentleme’ yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti.

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, ‘şah damarı tıkanıklığı’ şikayeti bulunan hastaları sağlığına kavuşturdu.

Özdemir, beyin damarı tıkanıklıklarının, inmeye sebep olan risk faktörlerinden birisi olduğunu söyledi.

EN ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA 2. SIRADA 

Bu sorunun, dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Beyin damarı tıkanıklığı, erişkinlik döneminde engelli kalınması açısından birinci sırada olan önemli bir sağlık problemi. Hem hasta hem de yakınlarına önemli bir yük oluşturuyor. Ayını zamanda devletimize de önemli bir külfet" diye konuştu.

Kalıcı inme ve felci önlüyor! Yüzlerce hastaya ‘şah damarı tıkanıklığı’ müdahalesi - 1. Resim

YARIM SAATLİK OPERASYONLA TEDAVİ

Özdemir, gelişen tıbbi teknoloji ve tecrübeyle, kedilerine erken dönemde ulaşan hastaları, ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini dile getirdi.

SONRAKİ GÜN TABURCU OLUYOR

Karotis stentleme, yani şah damarı stentlemesi adı verilen yöntemin, hastalar açısından çok konforlu olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Şah damarındaki darlık oluşan bölgeye bir balon yaptıktan sonra stent yerleştirerek tedavi ediyoruz. Herhangi bir problem olmadığı takdirde hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu yöntemle 1500 hastaya müdahale ettik. Bu sayı hem ülkemiz hem de dünya standartlarının üzerinde. Bu hastalardan yalnızca üçünü kaybettik. Onlar da damar açıldıktan sonra beyni bu durumu tolere edemeyen ve beyin kanaması yaşayan hastalarımızdı. Daha önce bu durumdaki hastalar, açık yöntemle ameliyat ediliyordu. Bu nedenle taburcu olma süreleri uzuyordu."

Kalıcı inme ve felci önlüyor! Yüzlerce hastaya ‘şah damarı tıkanıklığı’ müdahalesi - 2. Resim

"OTOBÜSE BİNİP GİDECEĞİM"

Şah damarı tıkanıklığı nedeniyle Erzurum'dan Konya Şehir Hastanesine tedavi olmaya gelen 75 yaşındaki Mehmet Şerifağrı ise operasyonun ardından hiçbir ağrısının olmadığını belirterek, "Yürüyerek buradan çıkıp, otobüse binip memleketime gideceğim" dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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