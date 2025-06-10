Güneşten korunma rehberi: Güneş kremi nasıl olmalı?

Güneş kreminin cildi güneşin zararlı ışınlarından koruduğunu kaydeden Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Pelin Özgen “Her mevsim güneş kremi kullanmak gerekiyor. Altı aydan küçük bebeklere güneş koruyucu kullanımını önermiyoruz. Bebekleri fiziksel olarak güneşten uzak tutmak gerekir, altı aydan büyük bebeklerde deniz kenarında güneşten korumak gerekir” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Farklı cilt tiplerine göre güneş kremi seçiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özgen “Yağlı ve akneli ciltler için nonkomedojenik (gözenek tıkamayan), yağlanma yapmayan, su bazlı güneş koruyucular önerirken, hassas ciltlerde ise daha çok mineral filtreli güneş koruyucuların tercih edilmesini tavsiye ediyorum” diye belirtti. Güneş koruyucuların içeriğinde bulunmaması gereken zararlı maddeler ve sahte ürünler konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özgen, şunları söyledi:

Güneş kremlerinin içeriğinde oksibenzon, oktoniksat, oktokrilen, avobenzon, homosalat, oktosalat gibi kimyasal filtrelerin yanı sıra paraben ve fitalat gibi maddelerin olmamasına dikkat edilmeli. Özellikle online satılan ürünlerde sahte ürünle karşılaşma ihtimali daha yüksek. Bu sebeple güneş koruyucuların eczaneden alınması daha güvenlidir. Sahte ürünleri ayırt etmek zor olabilir, bu yüzden güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak büyük önem taşıyor.