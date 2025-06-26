Güzellik merkezlerinde yapılıyor... Bu tedavi ölüme kadar götürebilir!

Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan ciltteki “leke silme” reklamlarının ilerlemiş cilt kanserine atlama riski taşıdığını söyleyen uzmanlar, leke ve ben sildirme işlemlerinin dermatologlar tarafından yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çoğunlukla güzellik merkezlerinde estetisyenler tarafından gerçekleştirilen bu işlemlerin en öldürücü kanserler arasında bulunan melanomun atlanmasına sebep olabileceğini söyleyen Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz “Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan ben ve leke silme işlemleri sırasında ciltteki renk değişimlerinin arasına karışan melanom hücreleri de ben zannedilerek yakılabiliyor. Maskelenen kanser hücresi bir süre sonra başka organlara atlamış olarak karşımıza geliyor” dedi. Sadece kozmetik bir problem gibi görülen lekelerle ilgili bilinçsiz uygulamaların cilt genel sağlığı tehdit ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz “Lekelerin sebebini doğru tespit etmek, güvenli ve etkili bir tedavi için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Piyasada ‘İzsiz ben ve leke silme’ furyasının başladığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz “Eline lazeri, asidi alan herkes ben siliyor. İster aile hekimi olsun ister kozmetikle uğraşan hemşire ya da estetisyen…. Bu işlem de hekim olmayanların yaptığı kaçak botoks, kaçak dolgu gibi oldu. Bir merkeze gittiğinizde ‘yüzünüzdeki benler, görüntünüzü bozuyor. Asit damlatıp bunları sileyim’ diyorlar. Bu işlem sonrasında benler görünmüyor ama 10 ay ya da bir yıl sonra kanser ortaya çıkıyor” diye anlattı.

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Ben ve leke silme ile ilgili işlemleri yaptırmak isteyenlerin mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Yılmaz “Hastanın yüzünde, kolunda bacağında herhangi bir yerinde ben varsa, cihazlarımızla bunların haritasını çıkarıyoruz. Ben riskli mi değil mi diye değerlendirme yapıyoruz. Riskli ise çıkarıyoruz ve patolojiye gönderiyoruz. Buradaki problem, o ben diye silinenlerin aslında ben değil tümör olması. Lekeler silinirken orada arada kanserli dokuların da temizlenmesi. Ama ben silen arkadaşlarımız, direkt siliyor ve maskeliyor. Ayrık otunu toprak yüzeyinden koparıp atıyorsunuz ama altta yayılmasını engelleyemiyorsunuz. Kanser yayılıyor, beyne ve başka organlara atlıyor. Hasta nöbetle geliyor, biz sebep arıyoruz. Bir bakıyoruz ki, beyinde kocaman bir kitle var; melanom. Karaciğerde bir kitle; melanom ya da kemikte her yerde kitle var; melanom. Yayılmış oluyor” diye açıkladı.

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